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Şırnak'ta cani baba katliam yaptı! Yeni detaylar ortaya çıktı: İki çocuğu son anda kurtulmuş

24.08.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'tan gece saatlerinde gelen katliam haberi Türkiye'yi dehşete düşürdü. Gece 01.30 sıralarında evde uyudukları sırada eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle başlarından vurarak öldüren Hasan Karaaslan polise teslim oldu. Korkunç olayla ilgili yeni fotoğraflar sabah saatlerinde gelirken, ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti. Baba Karaaslan'ın yan bahçede uyuyan iki küçük çocuğunu daha öldürmek için o tarafa yöneldiği, ancak komşuların sesleri üzerine vazgeçtiği öğrenildi.

Şırnak'ta cani baba katliam yaptı! Yeni detaylar ortaya çıktı: İki çocuğu son anda kurtulmuş

Şırnak'taki aile katliamı Türkiye'yi dehşete düşürdü. İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda baba Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi.

EKİPLER, CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

2 ÇOCUĞUNU DAHA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören Karaaslan'ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.

8 ÇOCUĞU VARMIŞ

8 çocuğu olan Hasan Karaaslan'ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz'e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA SESE UYANAN KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Hasan Karaaslan'ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atmaya başlayan eşini öldürdüğü belirtildi.

(DHA - İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şırnak baba
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