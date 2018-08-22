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Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 22:18 | Son Güncelleme

Şırnak Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin örgütün sözde Botan Halkla İlişkiler Sorumlusu ile yardımcısı olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “20.08.2018 tarihinde ilimiz merkez ilçesi Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Botan Saha Halkla ilişkiler sorumlusu Brüsk Cizre kod adlı Yusuf Sungur ve yardımcısı Eşref Batü kod adlı Serbest Gün isimli teröristler olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

teror

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Anahtar Kelimeler:
PKK terörist Yusuf Sungur şırnak

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