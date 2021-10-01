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  4. Şırnak'ta şoke eden olay! Düğün yemeğini beğenmeyince kavga ettiler

Şırnak'ta şoke eden olay! Düğün yemeğini beğenmeyince kavga ettiler

01.10.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları yemek firmasının sahibi ve elemanlarına saldırdı. Firma sahibi ve elemanları saldırıda yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, çocuklarını evlendiren aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir yemek firmasıyla anlaştı. Düğün merasiminin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi. Düğün sahibi, Cizre Dicle Mahallesi'ndeki iş yerinde kısa süre içerisinde firma sahibi ve elemanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Cemal I. ve elemanları saldırıda yaralandı.

Yaşanan o anlar iş yeri kamerası tarafınsan saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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