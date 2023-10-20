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    4. Sırrınızı verirken iki kez düşünün! En sinsi 4 burç belli oldu

    Sırrınızı verirken iki kez düşünün! En sinsi 4 burç belli oldu

    20.10.2023 09:26 | Son Güncelleme:
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    Astrologlara göre kişinin taşıdığı burcun özellikleri doğrultusunda kişinin karakteri hakkında tahminler yapabilirsiniz. Sahip olduğunuz burç, pek çok olumlu ve olumsuz özelliği taşıyabileceğiniz gibi aynı zamanda sinsi olma ihtimaliniz ile de ilişkilendirilebiliyor. İşte sır vermeden önce iki kere düşünmeniz gereken en sinsi 4 burç

    Bazı burçlar iyi özellikler taşırken bazıları kötü özelliklere sahip olabiliyor. Doğuştan sinsi ve arkanızdan iş çevirme ihtimalleri yüksek olan 4 burç belli oldu. Bazı burçlar var ki sır verdiğinize sizi pişman edebilir. İşte yere bakan yürek yakan burçlar ve özellikleri

    BAŞAK BURCU

    başak burcu

    Başak burçları her zaman titiz ve özenli davranan kişiler olur. Başak burçları her konuda detaycıdır. Bu sebeple onlarla konuşurken iki kez düşünmek gerekir. Başak burçları söylediğiniz her kelimeyi aklında tutar. Başak burçları ile bir sorun yaşadığınızda hiç düşünmeden sizinle ilgili bilgileri kullanabilir. Bunu yaparken o kadar gizli hareket eder ki ne olduğunu anlayabilmeniz zaman alır.

    AKREP BURÇLARI

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    Akrep burçları astrolojide gizemli yapılarıyla bilinir. Onların ne düşündüğü tahmin etmek kolay olmaz. Akrep burçları özellikle size kızgınsa arkanızdan türlü oyunlar çevirerek intikam alabilir. İntikam ve kin duygusu yüksek olan akrep burçlarının ne yapacağı da asla belli olmaz. İlişkilerinde ne hissettiğini belli etmeyen akrep burçları adeta kapalı kutu gibidir. Bazen onlarla ilişki yaşarken gerçekten sevildiğinizi anlayabilmek zor olur.

    İKİZLER BURCU

    ikizler-burcu

    İkizler burcu olan kişiler her zaman keskin ve pratik zekalı olur. İkizler burçları konuşmayı ve açık olmayı sever ancak bazen sinsi davranışlarda bulunabilir. İkizler burcu ne kadar doğal görünse de gizlediği şeyler hep vardır. İkizler burcu ile düşünceleriniz ters düştüğünde hemen arkanızdan iş çevirebilir. Daha sonra bu yaptıklarından pişman olup sizi şaşırtabilir.

    YENGEÇ BURCU

    yengeç

    Yengeç burçları duygusal ve hassas yönleri ile bilinir. Onlar üzüldüklerinde bu durumla başa çıkabilmek için türlü yollar ararlar. Ancak yengeç burçları duygusal olduğu kadar kin duygusunu da içinde barındırır. Eğer bir yengeç burcuyla ters düşerseniz hiç kuşkusuz arkanızdan sinsice davranıp tüm özelinizi açığa dökecektir. Bu sebeple yengeç burcu biriyle beraberliğiniz varsa dikkatli davranmanız gerekebilir.

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