HABER

Sırtlan zannedilen yavruların sansar olduğu anlaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yol çalışması esnasında enkaz altından kurtarılarak Gaziantep’e getirilen ve sırtlan zannedilen 3 yavrunun sansar olduğu belirlenirken, yavru hayvanların hayata tutulabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.Şanlıurfa’da enkaz altından kurtarılan ve Şarkıcı Yazar Ömür Gedik’in sosyal medya hesabından paylaştığı 3 yavru, Gaziantep’te koruma altına alındı.

Sırtlan zannedilen yavruların sansar olduğu anlaşıldı

Şanlıurfa’da yol çalışması esnasında enkaz altından kurtarılarak Gaziantep’e getirilen ve sırtlan zannedilen 3 yavrunun sansar olduğu belirlenirken, yavru hayvanların hayata tutulabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.
Şanlıurfa’da enkaz altından kurtarılan ve Şarkıcı Yazar Ömür Gedik’in sosyal medya hesabından paylaştığı 3 yavru, Gaziantep’te koruma altına alındı. Sırtlan zannedilen yavruların sansar olduğu belirlendi. 15 günlük olduğu tespit edilen hayvanlar, getirildikleri Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde uygulanan özel ve yoğun bakım ile hayatta tutulmaya çalışılıyor. Hayvanat bahçesi görevlileri tarafından süt ile beslenen sansar yavruları, üşümemeleri için kuvöz içinde çocuk bezine sarılarak korunuyor.
Günde en az 5-6 kez beslenen yavrular ile ilgili bilgi veren Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden bizi aradılar ve 3 yavru sansarın Şanlıurfa’da enkaz altından çıkarıldığını ve bize getirileceğini söyledi. Onay vermemizin ardından 3 yavruyu buraya naklettiler. Hızlı bir şekilde biz de onları yoğun bakım ünitesinde bakıma aldık. Günde 5-6 defa özel gıdalarla beslemeye başladık. Şu anda durumları iyi. Kendi yaşamlarını idame edebilir duruma geldiklerinde doğaya bırakacağız. Bir haftadan bu yana kendilerini burada misafir ediyoruz” dedi. Özsöyler, yavru sansarların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ortalama 1-1,5 ay daha beslenmeye ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.
Özsöyler, hayvanat bahçesinin yaban hayvanları konusunda önemli hizmetler verdiğini, özellikle kanadı veya ayağı kırık kartallar, şahinler, leylekler, flamingolar, kedi köpek gibi hayvanlara gerekli bakım ve tedavinin yapıldığını söyledi.

Sırtlan zannedilen yavruların sansar olduğu anlaşıldı

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Zeytinköy’ün tiyatrocu çocukları ayakta alkışlandıZeytinköy’ün tiyatrocu çocukları ayakta alkışlandı
İzmir’de bini aşkın rehber öğretmene seminer verildiİzmir’de bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.