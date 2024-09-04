Sisi 12 yıl sonra Türkiye'de! 17 anlaşma imzalandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kahire ziyareti ilişkilerimizde yeni bir dönem noktası oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, baş başa yapılan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

17 ANLAŞMA İMZALANDI

İki liderin açıklamaları öncesinde yapılan imza töreninde Türkiye ve Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kahire ziyareti ilişkilerimizde yeni bir dönem noktası oldu. O günden beri ilişkilerimizi ve diyaloğumuzu üst seviyede tuttuk. Mısır ile asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Çalışmalarımızın meyvelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefine ilerliyoruz. Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye de bekliyoruz.

Türkiye ve Mısır, Filisintin konusunda ortak bir duruşa sahiptir. İsrail tarafının uzlaşmaz ve engelleyici tutumu devam ediyor. İsrail, müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir tutum sergilediğini göstermiştir. İsrail'e baskının artırılması konusunda elimizden geleni yaptık yapıyoruz. Gazze'de suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katillerin yeri Meclis değil, mahkemedir. Maalesef bazı ülkeler İsrail'e kayıtsız şartsız destek vererek işlenen suça ortak oluyorlar. Vicdanları yaralayan böyle bir tablonun kabul edilmezliğini artık herkes anlamalıdır. Yanlıştan bir an önce dönülmesi ve tarihin doğru tarafında yer alma çağrımızı bir kez daha tekrarlıyorum.

Sisi'nin açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize yaptığı ziyaret ilişkilerimize ayrı bir boyut kazandırmıştı.