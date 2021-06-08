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Şişli'de 8 katlı apartmanda yangın paniği

08.06.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de, 8 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Apartman boşluğuna dolan dumanlar yüzünden dışarı çıkamayan bazı apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi.

Şişli'de 8 katlı apartmanda yangın paniği

Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta saat 22.00 sıralarında 8 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ KORKU VE PANİK YAŞADI

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, bazı bina sakinleri, apartman boşluğuna dolan duman nedeniyle korku ve panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan apartman sakinleri pencere kenarına gelerek yardım bekledi.

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EKİPLERDEN GAZ MASKESİ İSTEDİ

Evde bebeği olduğunu söyleyen bir apartman sakini pencereden sepet sarkıtarak gaz maskesi istedi. Maske talebini yanlış anlayan bir vatandaşın sepete cerrahi maske koyması dikkat çekti. Apartman boşluğuna dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ve polis ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerinde müdahale ederek oksijen tedavisi uyguladı. (DHA)

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