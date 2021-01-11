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Şişli'de çok acı olay! 6. kattaki pencereden düştü

11.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Şişli'de çok acı olay! 6. kattaki pencereden düştü

İstanbul Şişli'de 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağıya düştü. Sokuluoğlu hayatını kaybederken, cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi. Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen Sokuluoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sokuluoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlattı.

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(DHA)

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