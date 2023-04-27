Şişli'de feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şişli'deki kaza, Piyalepaşa Bulvarı’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Baran K., yolcu koltuğundaki 2 arkadaşı ile birlikte Kasımpaşa yönünde seyir halindeyken, yan yoldan gelen bir otomobil Piyalepaşa Bulvarı’na yöneldi.

METRELERCE İLERİYE DÜŞTÜ

Otomobili son anda fark eden Baran K., frene bastı. Sürücünün çabasına rağmen motosiklet otomobile çarparak takla attı. Kaza yerinden 5 metre ileriye düşen Baran K. ile 2 arkadaşı yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, ağır yaralanan Baran K.'nın kan kaybetmemesi için giysilerle tampon yaptı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Baran K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.(DHA)

