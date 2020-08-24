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  4. Şişli'de gecekondu yangını alevler 4 binaya sıçradı

Şişli'de gecekondu yangını alevler 4 binaya sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 23:05 | Son Güncelleme

Şişli'de gecekonduda çıkan yangın büyüyerek çevredeki 4 binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan çatılara itfaiye ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.

Şişli'de gecekondu yangını alevler 4 binaya sıçradı

Yangın, Feriköy Mahallesi Ceviz Sokak'ta saat 21.00 sıralarında bir gecekondu da başladı. Yükselen alevler önce yandaki binanın dış cephesine ardından 4 binanın çatısına sıçradı. Yangın nedeniyle mahalleliler panikle sokağa döküldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti. Kimisi dua ederken kimisi hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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