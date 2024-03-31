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  4. Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet! 3 kişi gözaltına alındı

Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet! 3 kişi gözaltına alındı

31.03.2024 01:25
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Şişli, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor hastane bahçesinde hasta yakını tarafından darbedildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet! 3 kişi gözaltına alındı

Olay, saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınını doktordan kıskanan U.T. ile doktor S.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Hastane güvenlik görevlisi S.Y.’nin durumu sakinleştirmek üzere müdahale etmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan kavgada doktor S.Ö. ve hasta yakını U.T. darbedildi.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan hasta yakını U.T. ve güvenlik görevlisi S.Y. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

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Hastane bahçesinde yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Şişli hastane
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