Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Şüpheli Ramazan K. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 31 Aralık'ta tutuklanmıştı. Şüpheli Ramazan K'nin, hemşire Hayrünisa C'yi rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Ramazan K. hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ve "Hakaret" suçundan ise 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis olmak üzere toplam 10 yıl 9 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

İddianame kabul edilirse şüpheli Ramazan K. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)



