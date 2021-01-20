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Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

20.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

İstanbul Şişli'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan ve daha sonra polisin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ramazan K. ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olayda, zanlı hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli Ramazan K. hakkında "Öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheli Ramazan K. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 31 Aralık'ta tutuklanmıştı. Şüpheli Ramazan K'nin, hemşire Hayrünisa C'yi rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Ramazan K. hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ve "Hakaret" suçundan ise 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis olmak üzere toplam 10 yıl 9 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

İddianame kabul edilirse şüpheli Ramazan K. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)


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