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Şişli'de korkunç olay! Üniversite öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü, hayatını kaybetti

05.10.2023 20:23 | Son Güncelleme:
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Şişli'de iddiaya göre, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan C.D. (23), alışveriş merkezinin yemek katındaki balkondan düştü. Balkondan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. C.D.'nin balkondan nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Feci olayla ilgili bir vatandaş, "Çocuk ilk önce tabelaya, oradan da yüzüstü yere düştü. Birdenbire kanlar içinde kaldı" diye konuştu. İşte detaylar...

Şişli'de korkunç olay! Üniversite öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü, hayatını kaybetti

Feci olay, saat 16.00 sıralarında Nişantaşı'nda bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan C.D. (23), AVM'nin yemek katındaki balkona çıktı. Daha sonra C.D. çıktığı balkondan bilinmeyen bir nedenle metrelerce aşağıdaki AVM'nin tabelasının üzerine düştü. C.D.'ye ilk müdahale olay yerinde vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan C.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.D.'nin balkondan nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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Olayı gören esnaf İbrahim Kalender; "Ben burada müşterilerle ilgileniyordum. Bir ses duydum ve kalabalığı gördüm. Dönüp baktığımda yukarıdan aşağıya intihar ettiğini söylediler. Çok kalabalıktı herkes panik içerisindeydi" dedi.

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"YUKARIDAN AŞAĞIYA BİRDENBİRE MONT GİBİ BİR ŞEY DÜŞTÜ"

Mekan Çelik ise, "Ben dükkanın önünde arkadaşlarla sohbet ediyordum. Yukarıdan aşağıya birdenbire mont gibi bir şey düştü. Baktım çocuk olduğu gibi aşağıya düştü. Ben o panikle, heyecanla gidemedim. Çocuk ilk önce tabelaya, oradan da yüzüstü yere düştü. Birdenbire kanlar içinde kaldı. Çocuk düşer düşmez zaten herkes başında toplandı. Bir kadın vardı sanırım doktordu o müdahale etti maalesef kurtaramadı" diye konuştu.

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(DHA)

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Şişli Nişantaşı Alışveriş merkezi

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