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  4. Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 22:24 | Son Güncelleme

Şişli'de, lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kendisi de yaralanan erkeğin temizliğini yaptığı tabancasının yanlışlıkla ateş alması nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Şişli'de rezidanstaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Mecidiyeköy'deki bir rezidansta 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, tabancayla yaralanan yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi, kaldırıldıkları özel hastanede tedavi altına alındı.

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Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı olarak yansıyan yaralanmanın yanlışlıkla meydana geldiği ortaya çıktı.
Olayın ardından, hafif yaralandıkları tespit edilen kişilerden bilgi alan ve rezidanstaki odada incelemelerde bulunan polis, erkek turistin temizlediği tabancasının ateş alması sonucu elinden yaralandığı, seken kurşunun odadaki 2 kadının da yaralanmasına sebep olduğunu tespit etti.

Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

DHA

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