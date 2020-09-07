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Şişli'de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını böyle ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Şişli’de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi. Görünmez kaza kameralara yansırken, hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paneval tipi araçla istasyona gelen sürücü yakıt almaya başladı. Yakıtını alan sürücü aracına bindikten sonra istasyondan ayrılmak için harekete geçti. O esnada yere eğilerek pompa sistemiyle uğraşan çalışan Serhat A, yere uzandı.

ARAÇLA BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çalışanı göremeyen sürücü ise, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Çalışanın bağırması üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü aracı durdurarak indi. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

(İHA)

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