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Şişli'de bina yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 02:51 | Son Güncelleme

Bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - Şişli’de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Şimşek Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dördüncü katta 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 3 kişi kurtarıldı. Yaralılara, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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