ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

