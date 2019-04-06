ŞİŞLİ'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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