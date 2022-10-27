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  4. Şişli'de yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şişli'de yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şişli'de yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de, yangın çıkan 4 katlı binada mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarılırken, çalışmalar sırasında bir itfaiye eri yaralandı.

Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin girişini kapladığı binanın içini duman sardı. Apartmanın üst katlarında oturanlar ise dışarıya çıkamayarak binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek üst katlarda mahsur kalan apartman sakinlerini sepetli merdivenle tahliye etti. Müdahale sırasında kolundan yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

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