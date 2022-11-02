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  4. Şişli'de yangın çıkan binanın çatısında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Şişli'de yangın çıkan binanın çatısında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

02.11.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de, apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangın sırasında binanın çatısında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

İSTANBUL (AA) - Fetihtepe Mahallesi Meydan Sokak'taki binanın üçüncü katında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin içini sardı. Durumu fark eden bina sakinleri, apartmanı boşaltırken yangın çıkan en üst kattaki dairede kalanlar çatıya çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan 2 kişiyi sepetli merdivenle kurtardı.

Dumandan etkilenen bir kadına da sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

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yangın Şişli İtfaiye

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