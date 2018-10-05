O genelevde bir ilk! Dudaklarını oynatabiliyor!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki ilk şişme bebek genelevi olan Dolls Hotel, yeni bir seks robotu geldiği belirtildi.
İNGİLİZCE VE ÇİNCE KONUŞABİLİYOR
Anroid işletim sistemine sahip yapay zekalı Emma isimli robot, İngilizce ve Çince konuşabiliyor.
Gözlerini kırpabilen, baş ve dudaklarını hareket ettirebilen Emma, 7 bin rubleye (100 dolar) kiralanabiliyor. Diğer bebeklerse 5 bin ruble (75 dolar) karşılığında kullanılabiliyor.
Dolls Hotel'in kurucusu Dmitriy Aleksandrov, 6 aydır çalışan Emma'nın, şimdiye kadar 1000 kişiye hizmet verdiğini söyledi.
'YAPAY ZEKALI SEKS ROBOTU, MÜŞTERİLERİN TALEBİYDİ'
Aleksandrov "İhtiyaç ve tercihleri inceledik, başlıca talep yapay zekalı bir robottu" dedi.
Gözlerini kırpabilen, baş ve dudaklarını hareket ettirebilen Emma, 7 bin rubleye (100 dolar) kiralanabiliyor. Diğer bebeklerse 5 bin ruble (75 dolar) karşılığında kullanılabiliyor.
Dolls Hotel'in kurucusu Dmitriy Aleksandrov, 6 aydır çalışan Emma'nın, şimdiye kadar 1000 kişiye hizmet verdiğini söyledi.
Uluslarası LumiDolls şirketinin iştiraki olan Dolls Hotel, Rusya'daki ilk şişme bebek genelevi olma özelliği taşıyor.
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