Sitrin taşı nedir, nasıl meydana gelir? Sitrin taşının bilinen özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir?

İnsan vücudu için pek çok faydalı ve etkili özelliğe sahip olan sitrin taşı, pek çok rahatsızlığa karşı şifalı olarak görülmüştür. Son derece estetik bir görünüme sahip olan bu doğal taş birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılır. Yapılan araştırmalar da sitrin taşı ile ilgili pek çok eski inancı destekler niteliktedir. Yazımızın devamını inceleyerek sitrin taşı nedir, özellikleri nelerdir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Sitrin Taşı Nedir?

Adını, limon anlamına gelen ve etimolojik olarak Yunanca bir kelime olan “citron” ibaresinden alan sitrin taşı, kuvars ailesi içerisinde bulunan doğal bir taştır. Ticareti tarih boyunca son derece yaygın olan taşa bu nedenle tüccar taşı da denilir. Sertlik derecesi 7 olarak belirtilen sitrin taşı özelliği itibarıyla doğada bulunan güçlü taşlar arasında nitelendirilir. Rengini içeriğindeki demir ve limonitten alan taşın doğasında pek çok farklı element bulunur. En çok çıkarıldığı ve işlendiği yer Brezilya olan sitrin taşı özellikle mücevher yapımında sıklıkla karşımıza çıkan madenlerden biridir. Brezilya’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde de sitrin taşı madenleri mevcuttur.