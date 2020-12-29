Sitrin taşı nedir, nasıl meydana gelir? Sitrin taşının bilinen özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir?

İnsan vücudu için pek çok faydalı ve etkili özelliğe sahip olan sitrin taşı, pek çok rahatsızlığa karşı şifalı olarak görülmüştür. Son derece estetik bir görünüme sahip olan bu doğal taş birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılır. Yapılan araştırmalar da sitrin taşı ile ilgili pek çok eski inancı destekler niteliktedir. Yazımızın devamını inceleyerek sitrin taşı nedir, özellikleri nelerdir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.
Sitrin Taşı Nedir?
Adını, limon anlamına gelen ve etimolojik olarak Yunanca bir kelime olan “citron” ibaresinden alan sitrin taşı, kuvars ailesi içerisinde bulunan doğal bir taştır. Ticareti tarih boyunca son derece yaygın olan taşa bu nedenle tüccar taşı da denilir. Sertlik derecesi 7 olarak belirtilen sitrin taşı özelliği itibarıyla doğada bulunan güçlü taşlar arasında nitelendirilir. Rengini içeriğindeki demir ve limonitten alan taşın doğasında pek çok farklı element bulunur. En çok çıkarıldığı ve işlendiği yer Brezilya olan sitrin taşı özellikle mücevher yapımında sıklıkla karşımıza çıkan madenlerden biridir. Brezilya’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde de sitrin taşı madenleri mevcuttur.
Sitrin taşının içerisinde donmuş bir biçimde su bulunur. Taş kırıldığında bu suyun da çözüldüğü görülür. Nitekim sitrin taşının sahtesi ile gerçeğini ayırt etmekte de içerisindeki bu donmuş sudan faydalanılır. Çünkü diğer yöntemlerle böyle bir ayrıma gidebilmek oldukça güçtür. Bir çakmak aracılığıyla taş ısıtıldığında taşın içinde bulunan donmuş su kolayca çözülecektir. Eğer suyun çözülmesiyle birlikte taşın yüzeyinde bir renk değişimi oluyor ya da erimeye başlıyorsa taşın sahte olduğu veya materyalleri arasında kaplama gibi unsurlar bulunduğu anlaşılır.
Sitrin Taşının Özellikleri Nelerdir?
- Sitrin taşı özelliği itibarıyla son derece değerli ve eşsiz bir doğal taştır. Bu doğrultuda taşın öne çıkan bazı niteliklerinden bahsedebilmek mümkündür.
- Sitrin taşı, içerisindeki elementlerin dizilimine bağlı olarak doğada sarı ya da kahverengi gibi farklı renk tonlarında bulunabilen bir taştır.
- İhtiva ettiği kimyasallar dolayısıyla sitrin taşı pek çok gelenekte başarıyı ve mistik güçleri sembolize eder bir hale gelmiştir.
- Sitrin taşı, içerisindeki demir ve limonit gibi mineraller sayesinde insan vücudu için son derece faydalıdır. Aynı zamanda yapısındaki donmuş su da özellikle zihin için canlandırıcı bir etkiye sahiptir.
Sitrin Taşı Faydaları Nelerdir?
Tarih boyunca pek çok gizli güç ve anlam barındırdığı düşünülen sitrin taşı bu doğrultuda ruhsal iktidarın ve başarının sembolü olarak görülmüştür. Aynı zamanda sitrin taşı faydaları itibarıyla pek çok gelenekte önemli yer edinmiş madenlerden biridir. Modern imkanlarla yapılan araştırmalar da sitrin taşının pek çok faydasını yeniden keşfederek ortaya koymuştur.
Sitrin taşının kalp, böbrek, karaciğer ve dalak gibi bazı iç organlar için oldukça faydalı olduğuna inanılır. Aynı zamanda taşın içerisinde bulunan donmuş biçimdeki suyun beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri tespit edilmiştir. Bu nedenle zihinsel konsantrasyon gerektiren durumlarda oldukça etkilidir.
- Sitrin taşı kullananlar kötü alışkanlıklara ya da bağımlılıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip olur.
- Üzüntü, keder ve buna benzer negatiflikleri ortadan kaldıran taş, kişinin kendisini ruhsal bakımdan daha iyi hissetmesini sağlar.
- Sitrin taşı, günümüzde kullanılan elektronik ve teknolojik cihazlardan yayılan radyasyonun zararlı etkilerini önleyerek insanların daha sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmasına yardımcı olur.
- Sitrin taşı kolye, yüzük ve buna benzer pek çok aksesuarda kullanılır. Özellikle kolye olarak tercih edilmesinin bir sebebi de taşın kan dolaşımı üzerinde yarattığı olumlu etkilerdir.
- Aynı zamanda vücuda verdiği enerjiden dolayı sitrin taşı bileklik gibi aksesuarlarda da sıklıkla tercih edilir.
- Bu taşın sinüzit ya da migren kaynaklı ağrılara iyi geldiği gözlemlenmiştir.
- Sitrin taşının sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğuna dair bulgular mevcuttur. Benzer bir biçimde taş, mide ve bağırsak ile ilgili problemlerin iyileşmesine de katkıda bulunur.
- Vücuttaki iç salgı bezlerinin sağlıklı bir biçimde çalışmasına yardımcı olan sitrin taşının özellikle tiroid bezi üzerinde son derece olumlu etkileri olduğu düşünülür.
- Özellikle geleneksel kaynaklarda sitrin taşı insanlara cesaret veren bir maden olarak görülmüştür. Bu doğrultuda pek çok gelenekte savaşçıların sitrin taşı aksesuarlar takarak korkularını yok ettiğine dair inançlar vardır.
- Ayrıca günümüzde yapılan araştırmalara göre taşın kas ağrılarını giderici bir etkisi olduğundan bahsetmek mümkündür. Buna ek olarak sitrin taşının vücuttaki kasılma ya da kramplara engel olduğu da söylenebilir.
- Uyku problemi olan kimseler için en eski zamanlardan bu yana sitrin taşının etkilerinden faydalanılmıştır. Özellikle geleneksel kaynaklar, sıklıkla kabus görerek uykusu bölünen çocuklar için yastık altına sitrin taşı yerleştirilmesini tavsiye eder.
- Sitrin taşının hane içerisindeki negatif havayı dağıttığına inanılır. Bu doğrultuda taş, pozitif bir aile ortamı oluşturmak amacıyla da kullanılabilir.
- Kadim pek çok inançta sitrin taşının yağmur yağdırmak için kullanıldığı görülmüştür. Dolayısıyla taşın mistik güçlerinden birinin de bereket getirmek olduğu söylenebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum