HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta KKKA bilançosu artıyor! Sayı 3'e yükseldi

Sivas'ta KKKA bilançosu artıyor! Sayı 3'e yükseldi

28.05.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Sivas'ta KKKA bilançosu artıyor! Sayı 3'e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak 24 Mayıs tarihinde yüksek ateş şikâyeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaymak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak’ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi. Kaymakla birlikte KKKA hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pes dedirten savunma! Bir anlık sinirle...Pes dedirten savunma! Bir anlık sinirle...
Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...
77 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı: Sevmek suçmuş77 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı: Sevmek suçmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.