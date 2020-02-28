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Sivas'ta koronavirüs paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sivas Şarkışla'da Afganistan uyruklu Abdul Mutalep Bazari (21), koronavirüs şüphesi ile hastanede gözlem altına alındı. Bazari'nin çobanlık yapmak için İran üzerinden Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Sivas'ta koronavirüs paniği!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkezhüyük köyünde yaşandı. Afganistan uyruklu Abdul Mutalep Bazari, çoban olarak çalışmak için 15 Şubat'ta İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 7 gün önce Şarkışla ilçesine gelen Bazari, 3 gün ilçeye bağlı Cemel beldesinde kaldıktan sonra çobanlık yapmak için dün Merkezhüyük köyüne gitti. Köye gittikten bir süre sonra rahatsızlanan Abdul Mutalep Bazari, yüksek ateş şikayetiyle Şarkışla Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan ilk kontrolünün ardından Bazari, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı.

ÖRNEKLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bazari'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, alınan kan örneği incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Yapılan tahlilin ardından Bazari'nin virüs taşıyıp taşımadığı belirlenecek.

Bu arada hastanede vatandaşların ve çalışanların da maske taktıkları görüldü.

**Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sivas Şarkışla

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