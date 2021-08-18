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  4. Sivas'ta spor programını izleyenler şaştı kaldı! Canlı yayın açılışını muhabbet kuşu yaptı

Sivas'ta spor programını izleyenler şaştı kaldı! Canlı yayın açılışını muhabbet kuşu yaptı

18.08.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalında dünyada bir ilk yaşandı. Spor programının açılışını “Yiğido” isimli muhabbet kuşu yaparken, izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sivas’ta yayın yapan yerel televizyon kanalında spor programı sunan Abdullah Yiğit’in hazırlayıp sunduğu programda bir ilk yaşandı.

CANLI YAYIN AÇILIŞINI YAPTI

Daha önce “Kahrolsun İsrail”, “En büyük Türkiye”, “Şampiyon Sivasspor” şeklindeki konuşmalarıyla gündeme gelen “Yiğido” isimli muhabbet kuşu bu defa da futbol analiz isimli spor programının canlı yayınında açılışını yaptı. Kuş canlı yayında “Abdullah Yiğit’le futbol analiz başlıyor, alkış alkış” şeklinde sözler söyledi.

Muhammet kuşunun sahibi Ömer Bayrak’ın program yapımcısı Abdullah Yiğit’i çok sevdiğinden dolayı böyle bir sürpriz yapmak istediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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