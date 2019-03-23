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Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

Sivas’ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti.

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde meydana geldi. İsmail ve Hasan Hüseyin Yıldız isimli kardeşlerin 3 yaşındaki çocukları Hiranur Yıldız ve Hüseyin Eymen Yıldız, evlerinin yakınlarında oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldu. Yakınları tarafından aranan çocukların köy içerisindeki su kuyusuna düştükleri anlaşıldı. Köylüler tarafından kuyudan çıkartılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki çocuğun da boğularak öldükleri belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Sivas kayıp çocuklar

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