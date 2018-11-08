HABER

Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

Sivas Devlet Tiyatrosu "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu sahneleyecek - Kayseri'de ADT, "Reis Bey" oyunu ile sahne alacak

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu sahneleyecek.

Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.

Dekor tasarımı Özlem Karabay'a, kostüm tasarımı Nalan Türkoğlu'na, ışık tasarımı Çetin Atay'a ait oyunda Filiz Demiralp rol alıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da seyirciyle buluşacak.

- Kayseri

Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Reis Bey adlı romandan tiyatroya uyarlanan aynı isimli oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin anlatıldığı oyun, 9 Kasım'da saat 20.00'de, 10 Kasım'da ise saat 15.00 ve 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

Çocuklara yönelik tiyatro oyunu "Alis Harikalar Diyarında" Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 13 Kasım'da saat 19.00'da, "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu ise aynı tarihte Kadir Has Gösteri ve Kongre Merkezin'nde saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyorİçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor
33,5 kiloluk bal kabağı33,5 kiloluk bal kabağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lena Leyla ve Diğerleri Sivas tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.