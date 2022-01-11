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  4. Sivaslı fırıncı takdir topluyor! Herkes zam, o indirim peşinde: Halka hizmet Hakk'a hizmettir

Sivaslı fırıncı takdir topluyor! Herkes zam, o indirim peşinde: Halka hizmet Hakk'a hizmettir

11.01.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, artan fiyatlara rağmen takdir toplayan bir kampanyaya imza attı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına bir pankart asan Yıldız, ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. ‘Halka hizmet Hakk'a hizmet’ mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Fırıncı Ali Yıldız, vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sivaslı fırıncı takdir topluyor! Herkes zam, o indirim peşinde: Halka hizmet Hakk'a hizmettir

Sivas’ta bir fırıncı ‘Halka hizmet Hakk'a hizmet’ diyerek ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. Fırıncı Ali Yıldız, “Öncelikle halka hizmet Hak'ka hizmettir mantığıyla yola çıkıyoruz. Konuya bizim bakışımız biraz farklı. İnsanlar fırsatları ganimete çeviriyor. Şuan son gündemlerde dolar arttı, her şeye zam geliyor. Biz kampanya yaparken hiçbir resmi kurumdan destek almadık. Tamamen kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Ağırlıklı ekşi mayalı ekmek yapıyoruz, Trabzon ekmeği, Vakfı kebir ekmeği, Giresun ekmeği, yapıyoruz. Onun yanında simit, poğaça grubuna başladık. Halkımızın takdirine bırakıyoruz’’ dedi.

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''Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var'' deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu''Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var'' deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu

''ZARAR DA ETMİYOR KAR DA! HAYIR DUASI ALIYORUZ''

Yıldız, zarar etmediğini ama çokta para kazanmadığını söyleyerek, “Şu an simit, poğaça, açma ve ekmek 1 buçuk liradan satıyoruz. Ekmeğin normal hakkı şuan 2 buçuk lira olması lazım. Çünkü girdiler her geçen gün artıyor. Un fiyatları maya fiyatları artıyor. Elektrik, doğalgaz, SSK. 2 buçuk lira bile şuanda zorluyor. Diğer meslektaşlarıma da haksızlık etmek istemiyorum. Ama hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz. Çıplak maliyetim şuan da 1 lira 80 kuruş civarında. 170 liraya almış olduğumuz un şuanda 348 lira 50 kuruş. Zarar etmiyorum ama çokta para kazanmıyorum. Sabah 5’te kapıyı açıyorum bu saate kadar gelenin hem hayır duasını alıyoruz hem parasını alıyoruz ekmeğimizi satıyoruz’’ diye konuştu.

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(İHA)

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Sivas
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