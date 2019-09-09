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Sivas'ta birlik ve beraberlik iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 23:33 | Son Güncelleme

 SİVAS'ta Muharrem ayının onuncu günü ve Hazreti Hüseyin ile yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380'inci yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.  Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı tarafından Ali Baba Cemevi’nde düzenlenen iftar programına Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ta birlik ve beraberlik iftarı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Muharrem ayının onuncu günü ve Hazreti Hüseyin ile yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380'inci yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı tarafından Ali Baba Cemevi’nde düzenlenen iftar programına Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik iftarında Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için mersiye okundu. Mersiye sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan ayından sonra en faziletli aylardan birisinin Muharrem ayı olduğunu ifade ederek, “Bu zamanda tutulan oruçlar çok makbul ve faziletlidir. 10 Muharrem sadece Kerbela olayını hatırlatmaz. Aynı zaman Hazreti Eyüp'ün şifa bulmasını, Nuh Aleyyihselam olayını, Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtulması gibi birçok olayı da İslam tarihimizde ki bizim için kıymetli olayları da hatırlatır. Önce Hazreti Hüseyin'i ve ehlibeytini hürmetle yad ediyorum. Acılar bizim acılarımız, zaferlerimiz de bizim zaferlerimizidir. Hepsinde et ve tırnak gibi kenetlenmemiz lazım. Bizi bir eden beraber eden bu acılardır, bu zaferlerimizdir. Bunlara anlam ve mana vermemiz lazım, bunların bizi asla ayrıştırmaması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuzda yürümemiz lazım hiçbir şekilde Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürdü, Çerkezi bir ve beraber bu ülkenin kilimidir, motifleridir. Bunlar renk katar ve güzelliklerdir. Dolayısıyla biz bu acılar etrafında kenetlenerek zaferlerimize de anlam vererek bin yıllık bu Türk yurdunda ebede kadar beraber yaşayacağız" dedi.
Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ise Kerbela olayını anlatarak "Tarih 10 Ekim 680 günlerden Cuma, öğleden sonra ikindi vaktiydi. Yer Kerbela'ydı. Peygamber efedimizin öpüp kokladığı, ciğer paresi, biricik torunu Hazreti Hüseyin efendimizin, 72 yareniyle şahadet şerbeti içtiği gündür bugün. Yer gök karalar bağlamış, mateme bürünmüştü. Çadırlardan feryatlar yükseliyordu" diye konuştu.

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Sivas'ta birlik ve beraberlik iftarıSivas'ta birlik ve beraberlik iftarıSivas'ta birlik ve beraberlik iftarıSivas'ta birlik ve beraberlik iftarı

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