Sivas'ta, Kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendi

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kangal Köpeği Güzellik Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'Kangal Köpeği Güzellik Yarışması'na, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ile kangal cinsi köpek yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

Güzellik yarışmasında 8 kategoride 103 kangal köpeği yarıştı. Yavru, genç, erişkin, veteran gibi kategorilerde gerçekleştirilen yarışmada köpekler, jürinin karşısına sahipleriyle çıktı.

Jüri, köpeklerin baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine baktı. Bazı köpekler, jüri karşısına çıkarken sahiplerine zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yavru Kangal köpekleri ilgi gördü. Yarışmanın sonunda dereceye giren Kangal köpeklerinin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

'KANGAL IRKINA SAHİP ÇIKMALIYIZ'