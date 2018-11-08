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Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 23:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın basın açıklamasında gazetecilerle arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrası bazı gazeteciler basın açıklamasını yarıda bırakarak makam odasını terk etti.

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Sayıştay'ın 2017 raporunu yayınlanmasının üzerine Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz bir basın açıklaması düzenledi. Basın mensuplarını belediyedeki makam odasında ağırlayan Yılmaz, yayımlanan raporda yanlışlıklar olduğunu iddia etti.

"SİZİN KİME ÇALIŞTIĞINIZI BİLİYORUM"

Gazetecilerin ısrarla iddiaları sorması üzerine ise Belediye Başkanı Yılmaz, makamında ağırladığı basın mensuplarına hitaben, "Ben sizin kime çalıştığınızı biliyorum" ifadesini kullandı. Gazetecilerin Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a kullandığı ifadeyi açıklaması gerektiğini söyleyerek, bu iddiasını ispat etmesini istedi.

"BAĞIRMA LAN"

Yerel gazeteci ile belediye başkanı arasında yaşanan tartışmada sesler yükselince iddiaya göre Belediye Başkanı Yılmaz, meslektaşlarını dışarı çıkmaya davet eden gazeteciye hitaben "Bağırma lan" diye bağırdı. Bunun üzerine gazeteci makam odasını terk etti. Diğer gazeteciler de arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Basın açıklaması yarıda kalırken, belediye hizmet binasından ayrılan gazeteciler, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın çok ağır bir ithamda bulunduğunu ve iddiasını ispatlayıp kamuoyu önünde açıklaması gerektiğini söyledi.

(İHA)

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