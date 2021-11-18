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Sivil polis aracı ile sürücüsü alkollü otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

18.11.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, göreve giden sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 235 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sivil polis aracı ile sürücüsü alkollü otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Hakan Aydın yönetimindeki otomobil, göreve giden polis memuru Mustafa Özgül'ün kullandığı araçla çarpıştı.

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2'Sİ POLİS 3 YARALI

Kazada, sürücüler ile birlikte sivil polis aracında bulunan polis memuru Ali Akbaba yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

235 PROMİL ALKOL

Tedaviye alınan sürücü Aydın'ın 235 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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