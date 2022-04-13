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Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için

13.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilceler genellikle ergenlik döneminde çıksa da her yaş grubunda görülebiliyorlar. Özellikle önemli iş yemekleri, düğünler gibi organizasyonlardan önce çıkan sivilceler oldukça sinir bozucu olabiliyor. Sivilcelerin hızlı geçmesi için çok fazla ellenmemesi gerekse de bazı maskeleri yaparak sivilcelerinizi daha hızlı şekilde geçirebilir, kızarıklığını giderebilirsiniz.

Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için

Gün içerisinde cildimize gelen kirlilikler, hormonal değişiklikler, yaş, genetik faktörler, yanlış beslenmek sivilcelerin oluşmasına neden oluyor. Sivilceleri sıkmak veya sürekli ellemek cilt lekelerine zemin oluşturuyor. Doğru cilt temizliği, uygun maskeler ve sağlıklı beslenme ile oluşan sivilcelerinizden kısa zaman içerisinde kurtulabilirsiniz. Bu süreçte bol su içmek, zararlı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmak, yastık kılıfınızı düzenli olarak değiştirmek, cilt bakım rutininize tonik eklemek cildinizin daha çabuk iyileşmesini sağlayacaktır.

LİMON VE TARÇIN

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2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu ve 1 çorba kaşığı tarçını karıştırınız. Hazırladığınız karışımı sivilcenizin üzerine sürünüz. 12-20 dakika bekletip ılık su ile yıkayınız. Maskenin ardından tonik ve nemlendirici sürünüz.

LİMON VE KARBONAT

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1 çorba kaşığı limonu ve 1 çorba kaşığı karbonatı karıştırarak sivilceli bölgenin üzerine sürünüz. 10 dakika bekletiniz. Bu maskeyi başka alanlara değdirmeden sivilceli alandan hafifçe masaj yaparak çıkarınız ve soğuk su ile yıkayınız. Mutlaka nemlendirici sürünüz.

LİMON VE YOĞURT

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Yarım limon suyunu ve yarım fincan yoğurdu karıştırınız. Sivilcelerinizin üzerine masaj yaparak uygulayınız. 10 dakika bekletip soğuk su ile yıkayınız.

SARIMSAK

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Bir diş sarımsağı ortadan ikiye bölerek sivilceli alana uygulayınız. 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayınız.

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