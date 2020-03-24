Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?

Geçtiğimiz senenin sonunda ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle tüm dünya alarma geçti.

Akıllarda şu soru var; "Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler koronavirüs bulaştıracak mı?"

Dünya Sağlık Örgütü'den yapılan açıklamaya göre; sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerin koronavirüs taşıdığına dair henüz bir belirti yok.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada; "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir.Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir" ifadesi kullanıldı.

