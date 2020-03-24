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Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

2019'un sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle tüm dünya alarma geçti. Peki, tüm dünyayı korkutan bu virüs sivrisineklerden insanlara bulaşıyor mu?

Sivrisinekler koronavirüs bulaştırıyor mu?

Geçtiğimiz senenin sonunda ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle tüm dünya alarma geçti.

Akıllarda şu soru var; "Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinekler koronavirüs bulaştıracak mı?"

Dünya Sağlık Örgütü'den yapılan açıklamaya göre; sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerin koronavirüs taşıdığına dair henüz bir belirti yok.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada; "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir.Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir" ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek koronavirüs

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