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Sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolu! Sinekler hangi kokuya gelmez?

13.06.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivrisinek ısırıkları ve sesi istenmeyen durumlar yaratıyor. Yaz aylarının işkenceye dönüşmemesi için sivrisineklerden kurtulma yolları arıyorsanız ve bunun için kimyasal ilaçlara başvurmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz! Tek malzemeyle doğal sinek kovucunuzu yapabilirsiniz.

Sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolu! Sinekler hangi kokuya gelmez?

Sivrisinek hangi kokuya gelmez araştırmaları yaz aylarının en çok aratılan konularından. Sivrisinek ısırıklarıyla kaşıntı ve acı hissetmek istemeyenler sinek kovucu ürünlere yöneliyor. Ancak kimyasal malzemelere yönelmeden her evde olması gereken bir malzemeyle de sivrisineklerden sonsuza dek kurtulmak mümkün olabiliyor.

Böcekler ve böcekler, pencere kenarları ve kapılardaki boşluklar onarılarak kontrol edilebilir. Küçük bir yırtık bile böceklerin girmesine izin verebilir.

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Böceklerden kurtulmanın bir başka doğal yolu da evin etrafında limon otu yağı veya lavanta kokulu mumlar kullanmaktır. Jordan, "Limon otu ve lavanta mumları sivrisinekleri kovmada çok etkilidir. Böcekler aromaya dayanamaz." dedi.

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ESANSİYEL YAĞ KULLANIN

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Uzman şöyle dedi: "Sizin için en iyi seçenek lavanta, limon veya okaliptüsten elde edilen esansiyel yağları kullanmaktır. Limon otu, nane, karanfil ve çay ağacı yağı da seçenekler arasında. Bu yöntem için basit bir hazırlık çalışması gereklidir, bu nedenle seçilen uçucu yağdan birkaç damla suyla bir sprey şişesine dökerek başlayın, sallayın ve "sivrisinek önleyici spreyiniz var"

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