Siyah noktalardan kurtulmak için yapılması gerekenler

Gözenekler zamanla çeşitli nedenlere bağlı olarak genişleyebiliyor. Genişleyen gözenekler de hem kötü görünüme hem de sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarına zemin oluşturuyor. Gün içerisinde cildimiz gördüğümüz ve görmediğimiz birçok kirliliğe maruz kalıyor. Cilt yeterli seviyede temizlenmediğinde gözeneklerin içerisinde biriken kir ve yağlar siyah noktaları oluşturuyor. Siyah noktaları sıkmak o anlık temizlik sağlasa da açık kalan gözenek daha çabuk bir şekilde doluyor. Siyah noktalardan tamamen arınmak için cilt bakım rutini oluşturmak gerekiyor.

SİYAH NOKTA BAKIM RUTİNİ NASIL OLMALIDIR

SIKMAYIN VE BURUN BANDI KULLANMAYIN

Siyah noktalara dışarıdan yapılan müdahaleler sıkmak ve burun bandı kullanmak kişiyi rahatlatıyor, anlık çözüm üretiyor. Fakat geniş zaman içerisinde siyah noktaların boşalan gözeneklere dolmasını çok daha kolay hale getiriyor ve cilt lekelerine sebep olabiliyor

CİLDİNİZİN TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

Siyah noktalar, ciltteki yağın ve kirin birikiminden oluştuğu için cildini daima temiz tutman önemlidir. Cildini düzenli olarak, cilt tipine uygun temizleme jelleri, tonikler gibi ürünlerle temizleyerek cildinde kalıntıların oluşmasına engel olabilirsiniz. Özellikle tonik kullanımı gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayarak siyah noktaların oluşmasını oldukça engelleyecektir. Salisilik asit içeren tonikler veya evde yapacağınız doğal tonikler siyah noktaları geçirme de etkili olacaktır.

NEMLENDİRMEYİ ATLAMAYIN

Siyah noktaları olanların, cildi yağlı olanların en sık düştüğü hatalardan biri ciltlerini nemlendirmemeleri. Aslında en çok neme ihtiyaç duyan cilt tiplerinden biri de yağlı ciltlerdir. Ciltteki yağ dengesi bozulduğunda, cilt çok fazla kuruduğunda aşırı yağ üretmeye başlar. İşte bu da sivilceleri, siyah noktaları tetikler. Bu nedenle cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanarak cildini nemlendirmeyi unutmamalısınız.

CİLDİ TEMİZLERKEN TEMİZLEME FIRÇASI KULLANIN

Cildi derinlemesine arındırmak için, temizleyici jellerini fırça yardımıyla uygulamayı deneyebilirsin. Özellikle son dönemde çok popüler olan cilt temizleme fırçalarıyla cildini arındırabilirsiniz.

SİYAH NOKTAYI GEÇİRECEK ÖNERİLER

PEELİNG YAPIN

Peeling yapmak, ölü deri hücrelerinin üst katmanını temizler. Böylece cildini, kalıntı, kir ve yağa kadar her şeyi gözeneklerin üst tabakasını tıkamadan etkili bir şekilde arındırabilirsiniz. Bu konuda peeling etkili temizleyicilerden yardım alabilirsiniz. Tabii peeling yaparken, cildine nazikçe uygulamayı, cilt tipine uygun bir peeling kullanmayı ve peelingi haftada sadece 1 kez uygulamayı unutmamalısınız.

KİL MASKESİ KULLANIN

Kil maskeleri de ciltteki ve gözeneklerdeki kiri iyi bir şekilde arındırdıkları için siyah nokta geçirme konusunda çok etkililer. Kili elma sirkesi veya gül suyu ile kullanarak hazırlayacağınız maske ile etkisini arttırabilirsiniz. Maskeyi uyguladıktan sonra nemlendirici adımını atlamayı unutmayınız.

YUMURTA AKI MASKESİ KULLANIN

Farklı maske alternatifleri arıyorsanız bir yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı şekeri karıştırıp cildinize uygulayınız. 15-20 dakika beklettikten sonra hafif masaj yaparak yıkayınız. Bu maske cildinize peeling etkisi yapacaktır.



