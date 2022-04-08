Siyah noktalardan kurtulmak için yapılması gerekenler

Gözenekler zamanla çeşitli nedenlere bağlı olarak genişleyebiliyor. Genişleyen gözenekler de hem kötü görünüme hem de sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarına zemin oluşturuyor. Gün içerisinde cildimiz gördüğümüz ve görmediğimiz birçok kirliliğe maruz kalıyor. Cilt yeterli seviyede temizlenmediğinde gözeneklerin içerisinde biriken kir ve yağlar siyah noktaları oluşturuyor. Siyah noktaları sıkmak o anlık temizlik sağlasa da açık kalan gözenek daha çabuk bir şekilde doluyor. Siyah noktalardan tamamen arınmak için cilt bakım rutini oluşturmak gerekiyor.
Siyah noktalara dışarıdan yapılan müdahaleler sıkmak ve burun bandı kullanmak kişiyi rahatlatıyor, anlık çözüm üretiyor. Fakat geniş zaman içerisinde siyah noktaların boşalan gözeneklere dolmasını çok daha kolay hale getiriyor ve cilt lekelerine sebep olabiliyor
Siyah noktalar, ciltteki yağın ve kirin birikiminden oluştuğu için cildini daima temiz tutman önemlidir. Cildini düzenli olarak, cilt tipine uygun temizleme jelleri, tonikler gibi ürünlerle temizleyerek cildinde kalıntıların oluşmasına engel olabilirsiniz. Özellikle tonik kullanımı gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayarak siyah noktaların oluşmasını oldukça engelleyecektir. Salisilik asit içeren tonikler veya evde yapacağınız doğal tonikler siyah noktaları geçirme de etkili olacaktır.
Siyah noktaları olanların, cildi yağlı olanların en sık düştüğü hatalardan biri ciltlerini nemlendirmemeleri. Aslında en çok neme ihtiyaç duyan cilt tiplerinden biri de yağlı ciltlerdir. Ciltteki yağ dengesi bozulduğunda, cilt çok fazla kuruduğunda aşırı yağ üretmeye başlar. İşte bu da sivilceleri, siyah noktaları tetikler. Bu nedenle cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanarak cildini nemlendirmeyi unutmamalısınız.
Cildi derinlemesine arındırmak için, temizleyici jellerini fırça yardımıyla uygulamayı deneyebilirsin. Özellikle son dönemde çok popüler olan cilt temizleme fırçalarıyla cildini arındırabilirsiniz.
Peeling yapmak, ölü deri hücrelerinin üst katmanını temizler. Böylece cildini, kalıntı, kir ve yağa kadar her şeyi gözeneklerin üst tabakasını tıkamadan etkili bir şekilde arındırabilirsiniz. Bu konuda peeling etkili temizleyicilerden yardım alabilirsiniz. Tabii peeling yaparken, cildine nazikçe uygulamayı, cilt tipine uygun bir peeling kullanmayı ve peelingi haftada sadece 1 kez uygulamayı unutmamalısınız.
Kil maskeleri de ciltteki ve gözeneklerdeki kiri iyi bir şekilde arındırdıkları için siyah nokta geçirme konusunda çok etkililer. Kili elma sirkesi veya gül suyu ile kullanarak hazırlayacağınız maske ile etkisini arttırabilirsiniz. Maskeyi uyguladıktan sonra nemlendirici adımını atlamayı unutmayınız.
Farklı maske alternatifleri arıyorsanız bir yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı şekeri karıştırıp cildinize uygulayınız. 15-20 dakika beklettikten sonra hafif masaj yaparak yıkayınız. Bu maske cildinize peeling etkisi yapacaktır.
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