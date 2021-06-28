KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Siyahi manken Nyakim Gatwech hayat hikayesiyle ilham ve cesaret veriyor

Siyahi manken Nyakim Gatwech hayat hikayesiyle ilham ve cesaret veriyor

28.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaşkınlık yaratacak şekilde koyu ten rengiyle kısa sürede birçok insanın ilgisini çekmeyi başaran Sudanlı model Nyakim Gatwech, kendinden şüphe duyan herkese hayat hikayesiyle ilham veriyor. Onun hikayesi farklı olduğu için zorbalığa uğrayan birçok kadına cesaret veriyor.

Siyahi manken Nyakim Gatwech hayat hikayesiyle ilham ve cesaret veriyor

14 yaşındayken Afrika’daki bir mülteci kampından Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınan Nyakim Gatwech farklı fiziksel görüntüsüyle girdiği her ortamda dikkatleri çekiyordu. Bu durum çocukluğu boyunca yaşıtları tarafından dışlanmasına neden oldu. Gatwech’in en büyük hayali ise yaşadığı tüm zorluklara rağmen model olmaktı.

1

Nyakim, çocukluğunu Afrika'daki bir mülteci kampında geçirdi. Annesi, Sudan'da devam eden savaş nedeniyle henüz Nyakim doğmadan ülkeyi terk etti. Ablası göçten hemen sonra vefat etti ve erkek kardeşi ise uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle hayatı boyunca yara izi taşıdı. Aile Amerika’ya taşındığında ise kısmen daha huzurlu bir yaşama adım attı.

2

Nyakim, özellikle okulda büyük bir baskı gördü. Her gece ağlayarak uyuyakaldı ve hatta cildini beyazlatmak istedi. Çünkü çevresinde bunu yapan birçok Sudanlı kadın vardı. Nyakim'in kız kardeşi cildini beyazlatmıştı ama Nyakim de istediğini söyleyince ablası izin vermedi. Ablasının " Sen sadece cildini beyazlatmayacaksın, aklını da beyazlatacaksın. Yaptım ve pişmanım" sözü Nyakim’in tüm hayatını değiştirdi.

3

Nyakim, dünyadaki herkesin benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Herkesin kendisini sevmesi ve saygı duyması için sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilham oldu.

Kendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çektiKendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teknolojik aletlerin çocuklara zararları saymakla bitmiyor!Teknolojik aletlerin çocuklara zararları saymakla bitmiyor!
PARTNER"Ses kayıtlarını paylaşırım""Ses kayıtlarını paylaşırım"
Araç kiralamadan önce mutlaka okuyun! Şartlar belirlenirken...Araç kiralamadan önce mutlaka okuyun! Şartlar belirlenirken...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Son röportajı yürek dağladı

Son röportajı yürek dağladı

İzin vermeden önce bir kez daha düşünün

İzin vermeden önce bir kez daha düşünün

Yaz aylarında ağrılar artıyorsa dikkat!

Yaz aylarında ağrılar artıyorsa dikkat!

Bugün sosyal ilişkilerimiz ön planda! İşte burç yorumları...

Bugün sosyal ilişkilerimiz ön planda! İşte burç yorumları...

Hafta boyunca ani duygu değişimleri! İşte haftalık yorumlar...

Hafta boyunca ani duygu değişimleri! İşte haftalık yorumlar...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haftalık burç: Sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor!

Haftalık burç: Sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor!

Cinsellikte altın çağ! Hazzı iki katına çıkartıyor

Cinsellikte altın çağ! Hazzı iki katına çıkartıyor

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Tembellik zeka göstergesiymiş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.