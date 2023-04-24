Vücut tipinize göre kıyafet nasıl seçebilirsiniz? Daha ince görünmek için püf noktalar

Kıyafet alışverişinizde sadece ürünlerin tarzını ve modelini incelemeniz yetmez, giydiğiniz zaman üzerinizde güzel görüneceğinden de emin olmanız gerekir. Bunun için öncelikle vücudunuzu tanımalısınız. Böylece öne çıkarmak istediğiniz bölgelere uygun kıyafetler seçebilir, her zaman mükemmel görünebilirsiniz. Peki, her vücut tipi için uygun olan kıyafet önerilerimizi ve tüyolarımızı incelemeye ne dersiniz?

Dikdörtgen vücut tipine mi sahipsiniz?

İlk olarak dikdörtgen vücut şeklini inceleyelim. Eğer vücudunuzdaki her bölgeniz aynı ölçülerde ya da birbirine çok yakınsa siz bu kategoride yer alıyorsunuz. Üst bedeninizi ve alt bedeninizi ölçtüğünüzde de karşınızda hemen hemen aynı sayıları göreceksiniz. Bu vücut şeklinde göğüs kafesi büyük, bedenin alt kısmının düz, bacaklar ince olur. İnce bacaklar, çoğu kadının hayallerini süsleyen bir özellik. Bu da demek oluyor ki dikdörtgen vücut tipindeki kadınlar dikkatleri bacaklarına çekebilirler.

"Süper model vücudu" olarak da anılan dikdörtgen vücut şekline en uygun kıyafetler arasında mini etekler, crop toplar ve özellikle de puantiye desenli elbiseler yer alır. DeFacto'nun puantiye detaylı Long Sleeve Knitted Dress modelini denediğinizde modelin vücut şeklinize ne kadar yakıştığını görebilirsiniz. Elbiselerinizi seçerken sımsıkı bir formda olmasına da özen göstererek ya da kemerle hareketlendirerek kum saati formunda bir görüntü sergileyebilirsiniz. Belinizi vurgulayacak modeller den kaçınmanızda ise fayda var.

Elma vücut tipinin hedefi, bacaklarını ön palana çıkarmak!

Vücudunuzun üst bölgesi altı kısmınıza, yani kalça bölümünüze göre daha geniş bir yapıya sahipse bunun yanında bir de omuzlarınız yuvarlak ve beliniz belli belirsizse elma vücut tipine sahipsiniz demektir. Elma vücut şeklinde dikkat çeken bir diğer özellik, bacakların ve kolların vücudun kalan bölümlerine oranla ince olması! Bu anlattıklarımızın hepsini aynaya baktığınızda net şekilde görebiliyorsanız o zaman birazdan vereceğimiz tüyoları dikkatle okumalısınız.

Kilo sorunu her vücut tipinde farklı bölgelere tesir ediyor. Elma vücut şeklinde ise kilo alındığı anda üst bölgelerde gözle görülür bir değişim ortaya çıkıyor. Bu durumlarda üst bölgenizi ön plana çıkarmamaya özen göstermeniz gerekir. Dolayısıyla alışverişe çıktığınızda ilk olarak bakmanız gereken parçalar arasında vücuda tam oturan giysiler, A kesim elbise ve etekler, göğüs hizasından alta doğru dökümlü şekilde açılan elbiseler, omzunuza tam oturan blazer ceketler ve yüksek belli şortlar var. Bunların yanında da dikkatleri belinizde toplayacak parçalardan ve omzu açık bluzlardan uzak durmanız gerekiyor.

Armut vücut tipine sahip kadınlar dikkatleri üst bölgede toplamalı

Gelelim kadınların yaklaşık %60'ının sahip olduğu vücut tipine. Tabii ki bu vücut tipi tahmin ettiğiniz gibi armut vücut şekli! Bu formda bir vücuda sahipseniz üst kısmınız ince, kalça ve basenleriniz ise kalın görünür. Her zaman ince ve zarif olan bölgeye dikkat çekmek gerektiği için armut formda elbette üst bölgenizi ön plana çıkarmalısınız. Peki, bunun için hangi model ve tarzda kıyafetler giymek sizin için doğru olacak? Hemen can alıcı tüyolarımızı sizinle paylaşalım!

Armut vücut tipine sahip olan kadınlar; gözleri üst bölgeye çekmek için işlemeli ve renkli bluzlar, gömlekler, tişörtler giyebilirler. Burada önemli bir konu da yaka seçimi. V yaka ve kayık yakalı parçalar sizin her ortamda kurtarıcılarınız olur. Bu yaka şekilleri sayesinde dikkatler göğüs, boyun ve omuz bölgelerinizde toplanır. Koton Kısa Kollu Kayık Yaka Gipeli Tişört modeli de vücudunuza uygun parçalardan biri. Üst bölgenize tamamen yapışan ve doğru yakaya sahip parçalar ile şık görünmeniz işten bile değil. Alt giyim için de her zaman yüksek belli modelleri tercih etmelisiniz. Gördüğünüz anda kaçmanız gereken kıyafetler arasında ise düşük belli ya da dar paçalı pantolonları ve balon etekleri gösterebiliriz.

Kum saati vücut tipine sahip olanlar çok şanslı

Vücut şekline uygun kıyafet seçmek ve bu şekilde şık görünmek için binbir türlü zahmete girenlerin dışında bir de "Ne giyse yakışır" denilen bir kesim var. Herkesin de bildiği gibi bu kesim, kum saati vücut tipine sahip olan kadınlardan oluşuyor. İncecik bir bel ve orantılı kalça ve göğüs bölgesi, kum saati görünümünün tanımını doğru şekilde yapar. Uzaktan bakıldığında kum saati gibi kıvrımlı bir fiziğe sahip olan kadınlar, bu dünyadaki en şanslı insanlar olabilir. Çünkü onlar alışverişe çıktıklarında bir şeylere dikkat etmek zorunda kalmazlar, hangi parçayı alırlarsa alsınlar, onların kusursuz fiziğini öne çıkarır.

Siz de kum saati vücut tipine sahipseniz en ince bölgeniz beliniz olduğu için belinizi öne çıkarmanız gerekir. Belinize yapışan daracık kıyafetler, göbeği açık şık parçalar sizi kusursuz bir forma sokar. Örneğin beli kemer detaylı U.S. POLO ASSN. Kadın Dokuma Elbise ile hatlarınızı vurgulayabilirsiniz. Ayrıca çoğu kadının almak isteyip de giymeye çok cesaret edemediği, belden oturtmalı ve balık kesim elbiseleri siz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalem etekler, kabarık elbiseler, dar tişörtler, ne isterseniz alıp kombinlerinizi şık bir hâle getirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta ise abartılı aksesuar kullanımı ve bol kıyafetlerden kaçınmak.

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