Giyince bambaşka hissettirecek en iyi jartiyer takımları ve modelleri

"Jartiyer takımı ne işe yarar?" gibi bir soru aklınızı kurcalıyorsa kısaca anlatalım. Jartiyer, çorapların kaymasını engellemek için kullanılan lastikli bir bağ. Tarihte kadınların çorapsız gezmesinin yasak olduğu bir dönemin en özel parçası olan jartiyerler, şimdilerde kendilerini özel hissetmelerini sağlayan iç çamaşırları olarak kullanılıyor. Sizin de bu özel iç çamaşırlarına ilginiz varsa işte karşınızda en iyi jartiyer modelleri!

1. Mor rengin cazibesini keşfedin: Sakal Dantelli Jartiyer Takım

İlk önerimiz hem harika görünmenizi sağlayacak hem rahat etmenizi! Mor ve siyahın muhteşem uyumuyla tasarlanan, şık ve gösterişli Markafon Sakal Dantelli Jartiyer Takımı'yla çekici tavrınızı gözler önüne serebilirsiniz. Özel günleriniz için tercih edebileceğiniz ürün, esnek yapısıyla konfor vadediyor. Dantel detaylarıyla cezbedici görünen jartiyer takımı, bel aksesuarıyla da farklı bir tasarıma sahip. Takım; sütyen, külot, bel aksesuarı, jartiyer ve hediye çorap ile geliyor. Kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edecek iç çamaşırı takımının her parçası ayrı olarak kullanılabiliyor.

2. Gelinlik için harika bir detay: SWOQ Dantel Jartiyer İç Çamaşırı

"Gelinlik altına jartiyer takımı nasıl giyilir?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa SWOQ Dantel Jartiyer İç Çamaşır Seti ile mutlaka tanışmalısınız! kolayca giyebileceğiniz model, dantel detaylarıyla en özel gecenizde mükemmel görünmenize yardımcı oluyor. Şık ve zarif tasarımıyla öne çıkan iç çamaşırı, beyaz rengiyle gelinliğinize uyum sağlıyor. Paket içerisinde sütyen, külot, bacak bantları vbulunuyor. Her parçasının ayrı olarak kullanılabiliyor olması da önemli bir ayrıntı.

3. Siyahın asil duruşunu iç giyimine taşımak isteyenler için: Merry See Siyah Jartiyerli Gecelik Takım+ Çorap Hediyeli

Ucuz jartiyer takımı arayanlar buradaysa işte sizin için harika bir öneri: Merry See Siyah Jartiyerli Gecelik Takım+ Çorap Hediyeli! Şık ve çekici görünmenizi garanti eden geceliğin fiyatı da oldukça uygun. Vücudu saran kumaşı ve dantel detaylarıyla içinde harika hissedeceğiniz model; bir jartiyerden çok daha fazlası. Esnek dokusuyla konfor ve hareket özgürlüğü vadeder. Takımı 30 derecede, elde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Paket içerisinde jartiyerli gecelik ve çorap bulunan ürünü incelemeden alacağınız jartiyer takımına karar vermeyin, deriz.

4. Leopar âşıkları buraya: QP SECRET Leopar Gecelik Mini Etek Jartiyerli Sütyen Takım

Farklı, heyecanlı ve özel bir gece için mükemmel görünmek isteyenler burada mı? Sırada tam size göre bir tavsiyemiz var: QP SECRET Leopar Gecelik Mini Etek Jartiyerli Sütyen Takım! Mini eteği ve sütyeniyle oldukça şık bir duruş sergileyen iç çamaşırıyla çok daha güzel ve alımlı hissedeceksiniz. Rahatlığıyla da dikkat çeken jartiyer takımının her parçasını ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Model, dayanıklı ve yumuşak kumaşıyla konforunuzu da unutmuyor. Harika, değil mi?

5. En özel geceleriniz için: Gaia Underwear Margaret Kırmızı Jartiyer Takımı

Tarihte jartiyer takımlarının korselerle birlikte kullanıldığını biliyor muydunuz? Günümüze geldiğinde farklılaşan modelleriyle artık korse ya da sadece çorap tutan bir aksesuarın çok daha ötesinde. İşte sıradaki jartiyer önerimiz de bir aksesuardan çok daha fazlası. Gaia Underwear Margaret Kırmızı Jartiyer Takımı, çiçek desenli görünümüyle çekici duruşunuza eşsiz bir dokunuş yapacak. Hem şık hem kaliteli jartiyer modelleri arasında yer alan takım, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanıma imkânı sağlıyor. Külotta yer alan strap detaylarıyla hareket kazanan model ile çekici tavrınızı vurgulamaya ne dersiniz?

6. Geceleriniz kırmızıyla renklensin: Merry See Kadife Seksi Jartiyer Takımı

En iyi jartiyer takımlarından biri olan ve Marry See markasının imzasını taşıyan harika bir ürünüyle karşınızdayız. Merry See Kadife Seksi Jartiyer Takımı, yumuşak dokusuyla rahat hissettiriyor. Kaliteli kumaştan üretilen iç çamaşırı, uzun ömürlü kullanım sunuyor. Kırmızı ve kadifenin büyüleyici birleşimiyle kendinizi çok daha özel hissetmenizi sağlıyor. Üstelik geniş beden seçenekleriyle her vücuda uyum sağlayabiliyor. Üst kısmı büstiyer olarak da kullanılabilen ürün, çorabıyla birlikte geliyor. Sütyen, külot ve jartiyeri de set içerisinde bulunuyor. Esnek dokulu iç çamaşırı, elde rahatlıkla yıkanabiliyor.

7. Çekici tavrınızı zirveye taşıyın: QP Secret Kadın Siyah Bralet Sütyen Jartiyerli Gecelik Dantel Takım

Özel geceleriniz için gösterişli ve şık bir model arıyorsanız sıradaki önerimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Listemizin en uygun jartiyer takım fiyatlarına sahip markası QP Secret, hem kalitesi hem şıklığıyla sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir modeliyle karşınızda. QP Secret Jartiyerli Dantel Gecelik Takım, çekici tavrınızı zirveye taşıyacak bir model. Tamamen dantelden yapılan iç çamaşırı ve üst parçasıyla zarif bir duruş sergiliyor. Tek parça jartiyer takımı, külot ve çorapla birlikte geliyor. Dayanıklılığıyla uzun süre kullanılabilen ürün, elde yıkanarak kolayca temizlenebiliyor.

8. Büyük beden kadınlar için harika bir jartiyer takımı: Siyah Büyük Beden Mini Etekli Dantelli Jartiyer Takım

Büyük beden jartiyer takımı bulmakta zorlanıyorsanız sıradaki ürün, tam size göre. Siyah Büyük Beden Mini Etekli Dantelli Jartiyer Takımı, şıklığı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanılabilen model, oldukça da rahat. Hem şık hem çekici olmayı başaran jartiyer takımı, geniş beden aralığına sahip. Üzerinizde mükemmel bir duruş sergileyecek takım, siyah rengiyle çekici tavrınızı vurguluyor. Üstelik 30 derece suda elde yıkanarak kolayca temizleniyor. Paket içerisinde jartiyerli gecelik dışında, string ve jartiyer çorabı da bulunuyor.

9. Gizemli görünmeyi sevenlere: QP Secret Siyah Jartiyerli Gecelik Dantelli Takım

En kaliteli jartiyer takımlarından biri olan QP Secret Siyah Jartiyerli Gecelik Dantelli Takım, gizemli ve baştan çıkarıcı görünmek isteyen kadınlar için harika bir seçenek. Maskeli balodan çıkmış gibi görünmenizi sağlayacak jartiyer takımı, kendinize olan güveninizi de arttıracak. Siyahın tüm asaletini dantelle birleştirerek çok daha özel hissetmenize yardım ediyor. Paket içerisinde jartiyer gecelik, göz bandı, tanga, çorap ve eldiven yer alıyor. Dantelli jartiyer takımları arasında fark yaratan model; özel gecelerinizi renklendirmek için sizi bekliyor, acele edin!

10. Cesur kadınların tercihi: Markafon Fantezi Jartiyer Takım Seksi Sütyen Külot Siyah

Cesur ve daha çekici görünmek istediğiniz özel gecelerinize uygun bir öneriyle geldik. En iyi jartiyer takımı modellerinden biri olan Markafon Fantezi Jartiyer Takım Seksi Sütyen Külot Siyah, tam olarak aradığınız ürün olabilir. Set içerisinde alt ve üst takım bulunuyor. İç çamaşırında iddiali görünmek isteyenlerin tercih ettiği bu modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!