KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Vücut tipinize ve ihtiyacınıza göre seçip giyebileceğiniz iç çamaşırı modelleri

Vücut tipinize ve ihtiyacınıza göre seçip giyebileceğiniz iç çamaşırı modelleri

28.02.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerinizi daha iyi taşımak ve böylece çok daha şık görünmek için ihtiyacınız olan stil tüyosunu açıklıyoruz: Doğru iç çamaşırı seçimi! Vücut tipinize ve giyeceğiniz kıyafete göre seçeceğiniz iç çamaşırlarıyla kombinlerinizi çok daha iyi taşıyabilir ve kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Hazırsanız kıyafetlerinize ve vücut tipinize göre seçebileceğiniz hem şık hem rahat iç çamaşırı önerilerini incelemeye başlayalım!

Vücut tipinize ve ihtiyacınıza göre seçip giyebileceğiniz iç çamaşırı modelleri

Muhteşem bir elbise ve harika ayakkabılarla kusursuz bir görünüme kavuşmanız işten bile değil! Ama bu muhteşem tablo, vücut tipinize uygun olmayan iç çamaşırlarıyla bozulabilir. Doğru iç çamaşırı seçimi ne kadar hayat kurtarıcıysa yanlış seçimler de kusursuz görünümünüzü bir anda yerle bir edebilir. Siz de şıklığın küçük detaylarda saklı olduğu bilen kadınlardansanız ve "Vücut tipime göre en doğru çamaşır hangisi?" diye soruyorsanız sizi böyle alalım.

1. Hafif ve esnek: DOBREVA Kadın Seksi Dantel Transparan Destekli Balkon Dolgusuz Balenli Sütyen

Adsız tasarım - 2023-02-28T172636.341

DOBREVA Kadın Seksi Dantel Transparan Destekli Balkon Dolgusuz Balenli Sütyen; küçük göğüslü, ince belli ve dar omuzlu kadınlar için şahane bir alternatif. Hafif ve esnek yapısıyla üzerinizde yokmuşçasına konfor vadediyor. Dantel detaylarıyla hoş bir görünüm kazanan sütyen, hafif dekoltesiyle oldukça çekici bir hâl alıyor. Balenli yapısıyla daha sağlam bir duruş vadeden sütyeni günlük kıyafetlerinizin altında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Daha yuvarlak ve dolgun göğüsler için: Miorre Push-Up Dolgulu Straplez Sütyen Takım

Adsız tasarım - 2023-02-28T172810.344

Omuzlarınız geniş ve göğüsleriniz küçükse Miorre Push-Up Dolgulu Straplez Sütyen Takım'ını hemen denemelisiniz! İç giyimde de şıklık yakalamak isteyenler kadınların âşık olacağı takım, kusursuz bir görünüm vadeder. Sütyenin push up kapları göğüsleri çok daha dolgun gösterir. Dekolteli kıyafetlerinizin içinde çok daha iddialı bir görünüm yakalamanızı sağlar. E daha ne olsun?

Ürünü İncele

3. Toparlayıcı etkiye sahip: MELENECA Kadın Stay Put Dolgulu Kap Kaldırma Balenli Destekli Straplez Sütyen

Adsız tasarım - 2023-02-28T173034.403

MELENECA Kadın Stay Put Dolgulu Kap Kaldırma Balenli Destekli Straplez Sütyen zarif tasarımı ile sizi büyüleyecek. Straplez kullanım için ideal olan sütyeni, askılı ya da kolsuz kıyafetlerinizin içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Desteksiz tasarımıyla büyük göğüslü ve ince belli kadınlar için ideal olan sütyen, göğüslerinizin formunu ortaya çıkarır. Ürünün çıkarılabilir ve ayarlanabilir şeffaf kayışlarını straplez kullanmak istemediğinizde tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

Ekstra indirimleri keşfedin!

  • Kuponlarla sepette ekstra indirimlerin keyfini çıkarmak için buraya tıklayın.

  • Çok al az öde fırsatından yararlanmak için buraya tıklayın.

  • 300 TL üzeri kitap alışverişinize %10 indirimden faydalanmak için buraya tıklayın.

Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

4. Rahatlığın zirvesini yaşayın: LadyMelex Yüksel Bel Külot 7'li Paket

Vücut tipinize ve ihtiyacınıza göre seçip giyebileceğiniz iç çamaşırı modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

LadyMelex Yüksel Bel Külot 7'li Paket, pamuklu kumaşı sayesinde cildinize nefes aldırırken ekstra konfor sağlar. Yüksel beli sayesinde kalça bölgesini tamamen kapatır ve bel kıvrımınızı ortaya çıkarır. Kum saati vücut tipinde olan ya da karnını daha sıkı göstermek isteyen kadınların imdadına yetişen külot seti, konforlu yapısıyla gün boyu hareket özgürlüğü vadeder.

Ürünü İncele

5. Rengine hayran olacaksınız: Pierre Cardin Kadın Regular Destekli Büstiyer Takım

Adsız tasarım - 2023-02-28T173318.365

Pierre Cardin Zümrüt Büstiyer Takım gardıroplarınızın vazgeçilmezi olacak. Konforun yanında kusursuz bir şıklık yakalamak isteyenler kadınlar için şahane bir alternatif. İnce belli ve geniş omuzlu kadınlar için ideal olan sütyen, küçük göğüslü kadınlar için de şahane bir alternatif. Sütyen göğüslerinizi daha dolgun ve yuvarlak gösterirken külot kalçanızın güzelliğini ortaya çıkarır.

Ürünü İncele

6. Lazer kesim hayat kurtarır: Royaleks Group Dikişsiz Külot

Vücut tipinize ve ihtiyacınıza göre seçip giyebileceğiniz iç çamaşırı modelleri

Royaleks Group Dikişsiz Külot, kesimi ve modeliyle kurtarıcınız olacak cinsten. İç giyiminde de şıklık ve konforu bir arada yakalamak isteyen kadınlar için birebir. Milimetrik lazer kesimi ve dikişsiz modeliyle külodu her kıyafetinizin içinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Armut vücut tipine sahipseniz tercih edebileceğiniz külot, bedeninizi sımsıkı saran elastik kumaşıyla çok daha biçimli bir görünüm vadeder. Ayrıca pamuklu kumaşıyla cildinize nefes aldırır.

Ürünü İncele

7. Korse konforu sunan bir body: Tutku Geniş Askılı Çıtçıtlı Body

Vücut tipinize ve ihtiyacınıza göre seçip giyebileceğiniz iç çamaşırı modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Tutku Geniş Askılı Çıtçıtlı Body de karnını daha sıkı göstermek isteyen kadınlar için birebir. Elma vücut tipine sahipseniz yani beliniz istediğiniz kadar ince değilse body sayesinde daha kıvrımlı görünebilirsiniz. Likralı yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sağlayan body, nefes aldıran kumaşıyla konforlu bir deneyim sunar. Kalın askılı body'yi, dar elbiselerinizin içinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Daha rahatı yok: Akala 3004 (3'lü paket) Anne Yarım Atlet Sütyen

Adsız tasarım - 2023-02-28T172328.379

Akala 3004 (3'lü paket) Anne Yarım Atlet Sütyen, iç giyimde rahatlığa düşkün kadınlar için özel olarak üretilmiş. Sütyeni, üzerinizde yokmuşçasına hafif hissettiren ve cildinize nefes aldıran özel kumaşı ile her kıyafetinizin altında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun kullanım ömrü sunan ürün, kalın askıları ve esnek kumaşıyla büyük göğüslü ve dar omuzlu kadınlar için ideal. Göğüsleri toparlayarak bedeninizi destekleyecek bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

9. Spora gitmeye vaktiniz yoksa imdadınıza yetişen: Pop Up Popo Kaldırıcı Silikonlu Külot

Adsız tasarım - 2023-02-28T173548.405

Pop Up Popo Kaldırıcı Silikonlu Külot, kıyafetlerini daha iyi taşımak isteyenler kadınlar için şahane bir alternatif. Silikonlu külot, kıvrımsız ve düz bir kalçaya sahip olanlar için vazgeçilmez parçalardan. Kalçanızı tamamen sarar ve kalçanızın daha dolgun görünmesini sağlar. İz yapmayan yumuşak kumaşı sayesinde konfor vadeden külot hem günlük hayatta hem özel günlerinizde kurtarıcınız olacak.

Ürünü İncele

10. Kusursuz bir görünüme kavuşun: Lotus Model Dolgusuz Balenli Çıkarılabilir Sütyen

Adsız tasarım - 2023-02-28T173730.385

Lotus Model Dolgusuz Balenli Çıkarılabilir Sütyen, her kadının dolabında olması gereken parçalardan biri. Dış giyimindeki şıklığına özen gösterdiği kadar, iç giyimdeki rahatlığını düşünen kadınlar için şahane bir sütyen. Omuzlarınız dar ve göğüsleriniz ona oranla daha büyükse balenli yapısı sayesinde göğüslerinizi daha biçimli gösteren dolgusuz sütyeni tercih edebilirsiniz. Silikon bantları sayesinde straplez kullanım için de ideal olan sütyeni dekolteli elbiselerinizle de kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı iç çamaşır modelleri iç çamaşır takımı kadın iç çamaşırı ayak ilik kum saati vücut

İş birliği İçerikleri

Sizi yarı yolda bırakmayacak, uzun yıllar kullanabileceğiniz buzdolabı modelleri

Sizi yarı yolda bırakmayacak, uzun yıllar kullanabileceğiniz buzdolabı modelleri

Kombinlerinizi taçlandıracak kaliteli bir kaban dolabınızda mutlaka olmalı!

Kombinlerinizi taçlandıracak kaliteli bir kaban dolabınızda mutlaka olmalı!

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Çay tiryakileri buraya! Sizin için seçtiğimiz en iyi çaycı modellerine bakmadan geçmeyin

Çay tiryakileri buraya! Sizin için seçtiğimiz en iyi çaycı modellerine bakmadan geçmeyin

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Tümünü Gör
Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Oyun severlerin elinden düşüremediği en iyi oyun konsolları

Oyun severlerin elinden düşüremediği en iyi oyun konsolları

Trendlere ayak uyduranları böyle alalım! İşte sezona damgasını vuran büstiyer modelleri

Trendlere ayak uyduranları böyle alalım! İşte sezona damgasını vuran büstiyer modelleri

Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz? İşte yumuşacık dudakların sırrı!

Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz? İşte yumuşacık dudakların sırrı!

Yüksek fiyatını görünce şaşıracağınız teknolojik ürün aksesuarları

Yüksek fiyatını görünce şaşıracağınız teknolojik ürün aksesuarları

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Tümünü Gör
Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Havalı görünmek istiyorsanız bu kazak modellerine bakmadan geçmeyin!

Havalı görünmek istiyorsanız bu kazak modellerine bakmadan geçmeyin!

TikTok'ta viral oldular! İşte herkesin konuştuğu en etkili TikTok ürünleri

TikTok'ta viral oldular! İşte herkesin konuştuğu en etkili TikTok ürünleri

Vücut tipinize uygun sporcu sütyenlerini keşfedin, konforun keyfini yaşayın

Vücut tipinize uygun sporcu sütyenlerini keşfedin, konforun keyfini yaşayın

Takı aşıkları buraya! Seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak...

Takı aşıkları buraya! Seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak...

İyi uykunun sırrı yattığınız yatakta! Uyku kalitenizi artıracak en iyi yaylı yataklar

İyi uykunun sırrı yattığınız yatakta! Uyku kalitenizi artıracak en iyi yaylı yataklar

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Sizi yarı yolda bırakmayacak, uzun yıllar kullanabileceğiniz buzdolabı modelleri

Sizi yarı yolda bırakmayacak, uzun yıllar kullanabileceğiniz buzdolabı modelleri

Kombinlerinizi taçlandıracak kaliteli bir kaban dolabınızda mutlaka olmalı!

Kombinlerinizi taçlandıracak kaliteli bir kaban dolabınızda mutlaka olmalı!

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Çay tiryakileri buraya! Sizin için seçtiğimiz en iyi çaycı modellerine bakmadan geçmeyin

Çay tiryakileri buraya! Sizin için seçtiğimiz en iyi çaycı modellerine bakmadan geçmeyin

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Pamela Anderson'ın şaşırtan güzellik sırları! String çamaşırını öyle bir alanda kullanıyor ki...

Pamela Anderson'ın string tüyosu duyanları şaşırtıyor

Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak en iyi kadın kaban çeşitleri

Kombinlerinizi taçlandıracak kaliteli bir kaban dolabınızda mutlaka olmalı!

Yaşlanmayan kadınların gizli maske tarifi! Etkisi bir gecede bile görülüyor

Yaşlanmayan kadınların gizli tarifi! Bir gecede etki ediyor

Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Herkes gençlik sırrını merak ediyor..."50 yaşında her zamankinden iyi görünüyorum"

Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Herkes sırrını merak ediyor

Her türlü ortamda giyebileceğiniz en iyi büstiyer modelleri

Trendlere ayak uyduranları böyle alalım! İşte sezona damgasını vuran büstiyer modelleri

Ortadoğulu kadınların şaşırtan güzellik sırları! Genç ve parlak bir cilt için...

Ortadoğulu kadınların şaşırtan güzellik sırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.