Vücut tipinize ve ihtiyacınıza göre seçip giyebileceğiniz iç çamaşırı modelleri

Muhteşem bir elbise ve harika ayakkabılarla kusursuz bir görünüme kavuşmanız işten bile değil! Ama bu muhteşem tablo, vücut tipinize uygun olmayan iç çamaşırlarıyla bozulabilir. Doğru iç çamaşırı seçimi ne kadar hayat kurtarıcıysa yanlış seçimler de kusursuz görünümünüzü bir anda yerle bir edebilir. Siz de şıklığın küçük detaylarda saklı olduğu bilen kadınlardansanız ve "Vücut tipime göre en doğru çamaşır hangisi?" diye soruyorsanız sizi böyle alalım.

1. Hafif ve esnek: DOBREVA Kadın Seksi Dantel Transparan Destekli Balkon Dolgusuz Balenli Sütyen

DOBREVA Kadın Seksi Dantel Transparan Destekli Balkon Dolgusuz Balenli Sütyen; küçük göğüslü, ince belli ve dar omuzlu kadınlar için şahane bir alternatif. Hafif ve esnek yapısıyla üzerinizde yokmuşçasına konfor vadediyor. Dantel detaylarıyla hoş bir görünüm kazanan sütyen, hafif dekoltesiyle oldukça çekici bir hâl alıyor. Balenli yapısıyla daha sağlam bir duruş vadeden sütyeni günlük kıyafetlerinizin altında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

2. Daha yuvarlak ve dolgun göğüsler için: Miorre Push-Up Dolgulu Straplez Sütyen Takım

Omuzlarınız geniş ve göğüsleriniz küçükse Miorre Push-Up Dolgulu Straplez Sütyen Takım'ını hemen denemelisiniz! İç giyimde de şıklık yakalamak isteyenler kadınların âşık olacağı takım, kusursuz bir görünüm vadeder. Sütyenin push up kapları göğüsleri çok daha dolgun gösterir. Dekolteli kıyafetlerinizin içinde çok daha iddialı bir görünüm yakalamanızı sağlar. E daha ne olsun?

3. Toparlayıcı etkiye sahip: MELENECA Kadın Stay Put Dolgulu Kap Kaldırma Balenli Destekli Straplez Sütyen

MELENECA Kadın Stay Put Dolgulu Kap Kaldırma Balenli Destekli Straplez Sütyen zarif tasarımı ile sizi büyüleyecek. Straplez kullanım için ideal olan sütyeni, askılı ya da kolsuz kıyafetlerinizin içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Desteksiz tasarımıyla büyük göğüslü ve ince belli kadınlar için ideal olan sütyen, göğüslerinizin formunu ortaya çıkarır. Ürünün çıkarılabilir ve ayarlanabilir şeffaf kayışlarını straplez kullanmak istemediğinizde tercih edebilirsiniz.

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4. Rahatlığın zirvesini yaşayın: LadyMelex Yüksel Bel Külot 7'li Paket

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LadyMelex Yüksel Bel Külot 7'li Paket, pamuklu kumaşı sayesinde cildinize nefes aldırırken ekstra konfor sağlar. Yüksel beli sayesinde kalça bölgesini tamamen kapatır ve bel kıvrımınızı ortaya çıkarır. Kum saati vücut tipinde olan ya da karnını daha sıkı göstermek isteyen kadınların imdadına yetişen külot seti, konforlu yapısıyla gün boyu hareket özgürlüğü vadeder.

5. Rengine hayran olacaksınız: Pierre Cardin Kadın Regular Destekli Büstiyer Takım

Pierre Cardin Zümrüt Büstiyer Takım gardıroplarınızın vazgeçilmezi olacak. Konforun yanında kusursuz bir şıklık yakalamak isteyenler kadınlar için şahane bir alternatif. İnce belli ve geniş omuzlu kadınlar için ideal olan sütyen, küçük göğüslü kadınlar için de şahane bir alternatif. Sütyen göğüslerinizi daha dolgun ve yuvarlak gösterirken külot kalçanızın güzelliğini ortaya çıkarır.

6. Lazer kesim hayat kurtarır: Royaleks Group Dikişsiz Külot

Royaleks Group Dikişsiz Külot, kesimi ve modeliyle kurtarıcınız olacak cinsten. İç giyiminde de şıklık ve konforu bir arada yakalamak isteyen kadınlar için birebir. Milimetrik lazer kesimi ve dikişsiz modeliyle külodu her kıyafetinizin içinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Armut vücut tipine sahipseniz tercih edebileceğiniz külot, bedeninizi sımsıkı saran elastik kumaşıyla çok daha biçimli bir görünüm vadeder. Ayrıca pamuklu kumaşıyla cildinize nefes aldırır.

7. Korse konforu sunan bir body: Tutku Geniş Askılı Çıtçıtlı Body

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Tutku Geniş Askılı Çıtçıtlı Body de karnını daha sıkı göstermek isteyen kadınlar için birebir. Elma vücut tipine sahipseniz yani beliniz istediğiniz kadar ince değilse body sayesinde daha kıvrımlı görünebilirsiniz. Likralı yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sağlayan body, nefes aldıran kumaşıyla konforlu bir deneyim sunar. Kalın askılı body'yi, dar elbiselerinizin içinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

8. Daha rahatı yok: Akala 3004 (3'lü paket) Anne Yarım Atlet Sütyen

Akala 3004 (3'lü paket) Anne Yarım Atlet Sütyen, iç giyimde rahatlığa düşkün kadınlar için özel olarak üretilmiş. Sütyeni, üzerinizde yokmuşçasına hafif hissettiren ve cildinize nefes aldıran özel kumaşı ile her kıyafetinizin altında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun kullanım ömrü sunan ürün, kalın askıları ve esnek kumaşıyla büyük göğüslü ve dar omuzlu kadınlar için ideal. Göğüsleri toparlayarak bedeninizi destekleyecek bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

9. Spora gitmeye vaktiniz yoksa imdadınıza yetişen: Pop Up Popo Kaldırıcı Silikonlu Külot

Pop Up Popo Kaldırıcı Silikonlu Külot, kıyafetlerini daha iyi taşımak isteyenler kadınlar için şahane bir alternatif. Silikonlu külot, kıvrımsız ve düz bir kalçaya sahip olanlar için vazgeçilmez parçalardan. Kalçanızı tamamen sarar ve kalçanızın daha dolgun görünmesini sağlar. İz yapmayan yumuşak kumaşı sayesinde konfor vadeden külot hem günlük hayatta hem özel günlerinizde kurtarıcınız olacak.

10. Kusursuz bir görünüme kavuşun: Lotus Model Dolgusuz Balenli Çıkarılabilir Sütyen

Lotus Model Dolgusuz Balenli Çıkarılabilir Sütyen, her kadının dolabında olması gereken parçalardan biri. Dış giyimindeki şıklığına özen gösterdiği kadar, iç giyimdeki rahatlığını düşünen kadınlar için şahane bir sütyen. Omuzlarınız dar ve göğüsleriniz ona oranla daha büyükse balenli yapısı sayesinde göğüslerinizi daha biçimli gösteren dolgusuz sütyeni tercih edebilirsiniz. Silikon bantları sayesinde straplez kullanım için de ideal olan sütyeni dekolteli elbiselerinizle de kullanabilirsiniz.



