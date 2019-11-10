Siyanür nedir? Siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

'Siyanür nedir?' sorusu son zamanlarda yaşanan olayların ardından herkes tarafından merak ediliyor. İlk önce İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar etmesi ardından Antalya'dan da benzer bir haberin gelmesi akıllarda 'Siyanür nedir, zehirlenmesi nasıl olur?’ sorusunu oluşturdu. İşte Siyanür ile ilgili detaylar haberimizde...

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, siyano grubu, bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen addır. Çeşitleri, günümüzde farklı endüstri kollarında kullanılmaktadır. Siyanür, madencilikte de altın ve gümüş liç proseslerinde kullanılmaktadır. Hidrosiyanik asit 28 santigrat derecede kaynama noktasına ulaşır ve acı badem kokusuna sahiptir.

SİYANÜR ZEHİRLİ MİDİR?

Siyanür oldukça zehirli bir bileşendir. Ancak siyanürün organik bileşikleri nitril grubu altında isimlendirilir ve çoğu zehirli olmaktan uzaktır. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.