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Siyaset kulislerinde konuşulan af iddiası sonrası ilk hamle! MHP'li isim Adalet Bakanı Bozdağ ile bugün görüşüyor (Af gelecek mi?)

20.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son günlerde Ankara kulislerinde konuşulan 'af' iddialarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelecek. Kritik görüşme öncesi "Af gelecek mi?" soruları akıllara yeniden geldi. İşte 'genel af' iddialarıyla ilgili detaylar...

Siyaset kulislerinde konuşulan af iddiası sonrası ilk hamle! MHP'li isim Adalet Bakanı Bozdağ ile bugün görüşüyor (Af gelecek mi?)

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken muhalefetin adayının kim olacağı tartışmaları Ankara kulislerini meşgul ederken, ortaya atılan yeni bir iddia kulislerde gözleri başka bir yöne çevirdi. Son günlerde 'Genel af' çıkacağı iddiaları iyiden iyiye konuşulmaya başlanmışken, MHP'nin talebi doğrultusunda bugün yapılacak görüşme dikkat çekti.

SON DAKİKA | ANKARA'DA KRİTİK 'AF' GÖRÜŞMESİ

Gelen son bilgilere göre MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bugün, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşecek.

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MHP'Lİ YILDIZ DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini duyurdu.

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Yıldız, yaptığı açıklamada "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım." ifadelerine yer verdi.

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Ankara'daki kritik görüşme 'af' beklentilerini yeniden canlandırırken, "Af gelecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

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