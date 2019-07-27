"Siyasetçilerin Sudan için doğru kararlar almaları gerek"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Siyasal ve Sosyal Alan Uzmanı Dr. Al Waleed Adam Madibo, "Siyasetçilerimizin, kim başkan, kim başbakan olacak tartışmalarından ziyade, Sudan için sağlıklı değerlendirmeler yapmaları ve doğru kararlar almaları gerekir." dedi.

Ensar Vakfı Genel Merkezi'nde, Türkiye'deki Sudanlılar Topluluğu'nca "Sudan'ın Siyasi, Ekonomik ve Sosyal gelişimi" konulu panel düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Sudanlı şehitler için de dua okundu.

Panelde konuşan Madibo, Sudan'daki halk ayaklanmasını "Menekşe Devrimi" olarak adlandırdığını ve halk ayaklanmasının temelinde Sudanlı kadınların büyük rol oynadığını söyledi.

Madibo, 30 yıllık iktidarı boyunca Sudan'ın birçok bölgesinde çatışma çıkaran devrik hükümetin, Sudan'ın ikiye ayrılmasına da neden olduğunu ifade ederek, "Bugün Sudanlılar, Hartum'da güvensiz bir hayat yaşamak zorunda kaldı." dedi.

Küresel güçler ve bazı komşu ülkelerin, yer altı kaynakları oldukça fazla olan Sudan'ın gelişmesini istemediğini, bu yer altı kaynaklarına büyük rağbet olduğunu aktaran Madibo, Sudan'ın bazı bölgelerinde halkın yüzde 90'ının eğitimden nasibini almadığını dile getirdi.

Madibo, başkent dışından gelen Sudanlıların da beslenme sorunu yaşadığını vurgulayarak, "Siyasetçilerimizin, kim başkan, kim başbakan olacak tartışmalarından ziyade, Sudan için sağlıklı değerlendirmeler yapmaları ve doğru kararlar almaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

