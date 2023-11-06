Siyasi kulisleri hareketlendiren transfer! Akşener, 'zaman içerisinde göreceğiz' demişti: Hatipoğlu AK Parti'ye geçiyor

İdris Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa etmişti. Kararını sosyal medyadan duyuran Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Büyük Türk Milleti’nin bilgisine;



Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.



Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı… — nebi hatipoglu (@NebiHatipoglu) November 2, 2023

AKŞENER "ZAMAN İÇİNDE GÖRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Partisindeki istifayla ilgili açıklama yapan Meral Akşener Hatioğlu'nun kendi ilinde temayül yoklamasında ilk sırada çıktığını hatırlatarak, "Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımız hakkında konuşmadım. İster milletvekili olsun ister bir üyemiz olsun haklarında bir beyanım olmaz, olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar. Çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında. Büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar. O zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Yani benim nasıl karşıladığım değil Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Onları da zaman içerisinde göreceğiz."diye konuşmuştu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Günlerdir tartışma konusu olan Hatipoğlu'yla ilgili son bilgi gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Hatipoğlu'yla görüştüğünü belirten Saymaz sosyal medya hesabından, "İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yarın AK Parti katılıyor. Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı." açıklamasını yaptı.









