Siz hangilerini yapıyorsunuz? Saç bakımında doğru bilinen yanlışlar ve en sık yapılan hatalar

Bazıları için saç bakım rutini, yalnızca yıkayıp fırçalamak olsa da parlak ve canlı saçlarından gözlerimizi de alamıyoruz. Saç bakımı için pahalı kozmetik ürünleri kullanmaya veya sürekli kuaför kapıları aşındırmaya gerek yok! Bu küçük tüyolarla siz de saç bakımında yaptığınız yanlışları düzeltebilir ve daha güzel saçlara kavuşabilirsiniz.
Saç bakımında doğru bilinen yanlışlardan biri, sıcak suyun saçı daha iyi temizleyeceği.
Aşırı sıcak su kullanımı, saça ve saç derisine hasar verip saçın daha kuru görünmesine neden oluyor.
Bazılarımız günlük olarak saçlarını yıkamaktan kaçınıyor, bu da doğru bilinen yanlışlardan biri.
Doğru şampuan kullanımı ve doğru yıkama yöntemiyle her gün de yıkansa saçınız yıpranmaz.
Pek çoğumuz herhangi bir şampuanın saçımıza iyi geleceği görüşünde.
Saçınızı iyi tanımadan aldığınız yanlış şampuan ve saç bakım ürünleri saçınızı yıpratıyor.
Yağlı saçlar için uygun olan bir ürünü, kuru saç tipine uygularsanız saçınızın iyice kurumasına sebep olursunuz. Bu yüzden önce saç tipinizi öğrenmeniz önemli.
Mat ve çabucak kopan saçlarınızın sebebi, acele yapılan yıkama ve tarama uygulamaları olabilir.
Saç ve saç derisi düşündüğünüzden daha hassas, bu yüzden yıkama esnasında acele etmek yerine nazik hareketlerle saç derisine masaj yaparak yıkamanız daha uygun.
Saç kurutma makinesini çok yüksek ısıda ve uzun süre kullanmak saça oldukça zararlı.
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