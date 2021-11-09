Siz hangilerini yapıyorsunuz? Saç bakımında doğru bilinen yanlışlar ve en sık yapılan hatalar

Bazıları için saç bakım rutini, yalnızca yıkayıp fırçalamak olsa da parlak ve canlı saçlarından gözlerimizi de alamıyoruz. Saç bakımı için pahalı kozmetik ürünleri kullanmaya veya sürekli kuaför kapıları aşındırmaya gerek yok! Bu küçük tüyolarla siz de saç bakımında yaptığınız yanlışları düzeltebilir ve daha güzel saçlara kavuşabilirsiniz.

AŞIRI SICAK SU KULLANIMI

Saç bakımında doğru bilinen yanlışlardan biri, sıcak suyun saçı daha iyi temizleyeceği.

Aşırı sıcak su kullanımı, saça ve saç derisine hasar verip saçın daha kuru görünmesine neden oluyor.

Ilık suyla yıkamak, saçınız için çok daha faydalı.

HER GÜN YIKAMAK SAÇINIZI YIPRATMIYOR

Bazılarımız günlük olarak saçlarını yıkamaktan kaçınıyor, bu da doğru bilinen yanlışlardan biri.

Doğru şampuan kullanımı ve doğru yıkama yöntemiyle her gün de yıkansa saçınız yıpranmaz.

Bunun için saçınızı iyi tanımanız gerekir. Doğru bakım ürünleriyle saçınızı gerektiği sıklıkta yıkayabilirsiniz.

DOĞRU ŞAMPUAN KULLANIMININ ÖNEMİ

Pek çoğumuz herhangi bir şampuanın saçımıza iyi geleceği görüşünde.

Saçınızı iyi tanımadan aldığınız yanlış şampuan ve saç bakım ürünleri saçınızı yıpratıyor.

Yağlı saçlar için uygun olan bir ürünü, kuru saç tipine uygularsanız saçınızın iyice kurumasına sebep olursunuz. Bu yüzden önce saç tipinizi öğrenmeniz önemli.

Saçınız da ruh haliniz gibi değişken! İyi bir saç bakımı için hep aynı şampuanı kullanmak yerine, saçınızdaki değişimleri gözlemleyerek uygun ürünler tercih edebilirsiniz.

SAÇI HIZLICA YIKAMAK VE TARAMAK

Mat ve çabucak kopan saçlarınızın sebebi, acele yapılan yıkama ve tarama uygulamaları olabilir.

Saç ve saç derisi düşündüğünüzden daha hassas, bu yüzden yıkama esnasında acele etmek yerine nazik hareketlerle saç derisine masaj yaparak yıkamanız daha uygun.

Saçınızı tararken de acele etmeyin. Tarama işleminden önce saç uçlarına besleyici yağ uygulaması yapabilirsiniz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ YANLIŞ KULLANMAK

Saç kurutma makinesini çok yüksek ısıda ve uzun süre kullanmak saça oldukça zararlı.

Kurutma işleminden önce yine besleyici yağ uygulaması yapabilirsiniz.



