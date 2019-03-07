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"Siz terör çevrelerine destek olmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Beka meselesi deyince beyler bozuluyor. Valla söz veriyorum; siz antidemokratik yolları desteklemeyin siyasetçiler olarak, terör örgütlerini cesaretlendirmeyin, terör çevrelerine destek olmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim" - "Millet, vaktizamanında rahmetli Menderes'in arkasındaydı ama gücü yetip duramadığı için ona hayıflanıyor. Rahmetli Turgut Özal'ın arkasında yeterince duramadığı için ona hayıflanıyor, rahmetli Erbakan'ın arkasında yeterince duramadığı için ona hayıflanıyor. Şimdi bütün gücüyle Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor, AK Parti'ye sahip çıkıyor" - "CHP diyor ki 'bizim ittifakımız İYİ Parti ile diğeriyle ittifakımız yok.' İyi de bu milleti kandırmayın, ittifakın üstündeki örtü kalktı. Artık ayan beyan bir ittifaktır"

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Beka meselesi deyince beyler bozuluyor. Valla söz veriyorum; siz antidemokratik yolları desteklemeyin siyasetçiler olarak, terör örgütlerini cesaretlendirmeyin, terör çevrelerine destek olmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Kurtulmuş, Bayat ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, İskilipli Atıf Hoca'nın doğum yeri olan köyün, Bayat ilçesinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu coğrafyayı bereketlendiren, bu memlekette imana, İslam'a ve medeniyetimize sahip çıkan sembol isimlerden birisi İskilipli Atıf Hoca'yı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Yerel seçimlere az bir süre kaldığını, Mahalli İdareler Seçimleri'nin esas itibarıyla bir belediye seçimi olduğunu, ancak seçim sürecinin geldiği nokta itibarıyla farklı anlamlar taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, Çorum halkının önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta da gerekeni yapacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin son 6 yılda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gözaltına alınma girişimi, Gezi Parkı ve 6-7 Ekim Olayları ile FETÖ'nün darbe girişimiyle karşılaştığını hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Baktılar ki sandıklarla Tayyip Erdoğan gitmiyor, 'ne yapalım?' dediler; 'sokakları karıştıralım, darbe yapalım, darbe ile indirelim, hain suikastlerle Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin önünü keselim' dediler. Şimdi bunlarla yapamayacaklarını gördüler mi? Gördüler ama ne yapsalar boş, millet iktidarın, kendi iradesinin arkasında duruyor. Millet, vaktizamanında rahmetli Menderes'in arkasındaydı ama gücü yetip duramadığı için ona hayıflanıyor. Rahmetli Turgut Özal'ın arkasında yeterince duramadığı için ona hayıflanıyor, rahmetli Erbakan'ın arkasında yeterince duramadığı için ona hayıflanıyor. Şimdi bütün gücüyle Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor, AK Parti'ye sahip çıkıyor."

- "Bu milleti kandırmayın, ittifakın üstündeki örtü kalktı"

"Şimdi bu yollarla yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi birtakım karanlık ittifaklarla yıkmaya çalışıyorlar." ifadesini kullanan Kurtulmuş, milletin geçmişte olduğu gibi bugün de buna asla müsaade etmeyeceğini belirtti.

Bazı partiler arasındaki ittifaklara da değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Beka meselesi deyince beyler bozuluyor. Valla söz veriyorum; siz antidemokratik yolları desteklemeyin siyasetçiler olarak, terör örgütlerini cesaretlendirmeyin, terör çevrelerine destek olmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim. Bakıyorsunuz 4 tane parti hem de mahcup, gizli kapaklı bir ittifak yapıyor. CHP diyor ki, 'bizim ittifakımız İYİ Parti ile diğeriyle ittifakımız yok.' İyi de bu milleti kandırmayın, ittifakın üstündeki örtü kalktı. Artık ayan beyan bir ittifaktır. HDP Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da aday çıkarmıyor, diyor ki 'biz CHP adayını destekliyoruz.' CHP birçok yerde HDP adayını destekliyor. Bir de bunlara İYİ Parti katılıyor. Ne yazık ki bir de Erbakan hocanın yolunu takip ettiğini söyleyenler, onlar da bu kafileye katılmış vaziyette."

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin sadece "Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin" şartıyla bir araya geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Dün Erdoğan'ın gitmesini Gezi Parkı yolu ile denediler, 17-25 Aralık ile denediler, 15 Temmuz ile denediler olmadı. Şimdi 31 Mart'ta denemeye çalışıyorlar. Avuçlarını yalarlar, yine olmayacak, yine olmayacak. Millet bu istikamette yoluna devam edecek inşallah." dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve yeniden aday olan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile vatandaşları selamladı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Bayat Çorum ittifak

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