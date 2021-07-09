Size uygun olmayabilir! Bu güzellik trendlerini denerken dikkatli olmalısınız

Güzellik herkes için aynı kalıpları ifade etmez. Her insanın cilt tipi ve fiziksel özellikleri farklı olduğun için aslında ‘kendine yakışanı’ bulması en önemli kriterdir. Son günlerde popüler olan güzellik trendlerini sizler için araştırdık.

IŞILTILI KOZMETİK ÜRÜNLERİ

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ışıltı ve parlak ciltlere olan istek arttı. Ancak uzman isimler ışıltı maddelerin kullamını konusunda uyarılarda bulunuyor. Çünkü cildi çizerek tahrişe ve kuruluğa neden olabiliyor. Ek olarak akneli ciltlerin ışıltılı ürünler konusunda daha dikkatli olması gerekiyor.

HACAMAT YAPTIRMAK

Eskilerin tabiriyle ‘bardak çekme’ uygulamasını anımsatan bu yöntem son günlerde oldukça popüler. Yüzdeki ve vücuttaki sarkmaları önlemek için kullanılıyor. Ancak bu yöntemin göründüğü kadar güvenli olmadığını da düşünmeniz gerekir. Varis oluşumunu tetikleyebilen bu yöntem, cilt sağlığı açısından da olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

TÜY DÖKÜCÜ KREM

Kullanım açısından büyük kolaylık sağlayan tüy dökücü kremler, acısız olması nedeniyle pek çok kadın ve erkek tarafından tercih ediliyor. Tüy dökücü krem kullanırken kimyasal yanık tehlikesi olduğunu unutmamalısınız.

SAÇA PARFÜM SIKMAK

Eğer arada sırada bunu yapıyorsanız herhangi bir zararı olmadığını söylemeliyiz. Ancak saçlara düzenli olarak parfüm sıkmak, içeriğindeki etanolden dolayı saçlara zarar verir. Zarar gören saç telleri daha çabuk kırılır ve saç derisi kepeklenir.

NEMLENDİRİCİ OLARAK HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANMAK

Doğal bir güzellik ürünü olarak Hindistan cevizi yağı kullanmak dirsek ve topukları yumuşatmak için harika bir yöntemdir. İçeriğinde bulunan laurik ve kaprik asit ile E vitamini kuruyan cilt için birebirdir. Ancak Hindistan cevizi yağı, gözeneklerinizi tıkayabilir ve kızarıklıklara neden olabilir. Dolayısıyla saf Hindistan cevizi yağını direkt olarak yüzünüze uygulamaktan kaçınmalısınız.

EVDE KİRPİK LİFTİNG YAPMAK

Evde kirpik lifting yapmak son dönemde en popüler güzellik trendlerinden biridir. Doğru şekilde uygulanmadığında görme duyusuna dahi zarar verebilir. Evde uygulayacağınız ürünlerin kalitesi ve uygulama şekliniz, sağlığınız için ciddi bir tehdit oluşturabilir.



