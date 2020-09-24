'Sizi nasıl bulabiliriz?' dedi, tekme tokat dayak yedi

Olay, salı günü saat 19.00 sıralarında Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Arzu B. evinin önünde otururken siteye misafir olarak M.T. geldi. M.T., aracını Arzu B.'ye ait olan yere park etti. Arzu B., kendi araçlarının geleceğini ve yük indirmeleri gerektiğini belirterek M.T.'ye siteden kime geldiğini ve kendisini nasıl bulacaklarını sordu. İddiaya göre M.T. küfretti, Arzu B. de tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, M.T., Arzu B.'yi dövdü. Aldığı darbelerle yerde kalan Arzu B., kendisine geldikten sonra polisi ve ambulansı aradı. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arzu B., darp raporu alıp, M.T.'den ve onu azmettirdiğini öne sürdüğü site yöneticisi M.B.'den şikayetçi oldu.

Bu arada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.T. ve bir kadının evin önünden geçtikten sonra Arzu B.'nin onlarla konuştuğu, yanlarında gittikten sonra da dövüldüğü görülüyor.

'BEĞENDİN Mİ' DİYE SORDU'

Yaşadıklarını anlatan Arzu B., oturduğu siteden hiç kimsenin polisi veya ambulansı aramadığını belirterek, "Adının sonradan M.T. olduğunu öğrendiğim kişi, balkonumun önünden evimin içine bakarak geçti. Arkasından yürüyen kadına aracımızın geleceğini, bu durumda onları nerede bulabileceğimizi sordum. Bunun üzerine adam direkt bana küfretti. Ben de tepki gösterdim ve balkondan inerek yan tarafa geçtim. Komşum ayırır gibi beni tutunca o da gözüme vurdu. Yere düşünce de tekmelemeye devam etti. Kendime geldikten sonra bahçeme oturdum. O sırada site yöneticisine polisi aramasını söyledim ama aramadı. Kendi telefonumdan polisi aradıktan sonra beni darbeden şahıs yanında site yöneticisi M.B. ile evimin önünden geçti. Geçerken de M.B.'ye dönüp, 'Beğendin mi?' diye sordu. Sadece onları tanımadığım için sizi nerede buluruz dedim ve darbedildim" dedi.