Sizi modaya uygun ve şık gösterecek parça önerileri

Sadece özel günlerde değil; işe giderken, bir arkadaşınızla kahve içmek için buluşurken ya da öylesine bir yürüyüşe çıktığınızda da şık olmak istemeniz gayet normal. Moda sektörü de bu konuda epey seçenek sunuyor. Günden güne değişen trendler dolayısıyla modayı takip etmekte olduğu kadar binlerce çeşit içinden tarzınıza uygun parçayı bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki en trend parçaları bir araya getirdik! Gelin, seçtiğimiz birbirinden güzel modellere birlikte bakalım.

1. İster partide ister plajda giyin, her şekilde en şık siz olacaksınız!

SOGT Parti Uzun Elbise, şık tasarımıyla dolabınızdaki favori parçalardan biri olacak! Elbiseyi ister sandaletler ile kombin yapıp plajda giyin, ister topuklu ayakkabılar ve taşlı aksesuarlar ile partide; her türlü harika görüneceksiniz! Hatta spor ayakkabılarla kombinleyip arkadaşlarınızla kahve içmeye de gidebilirsiniz. Her ortama uyacak bu kurtarıcı parçanın birden fazla beden seçeneği var. Modelin mavi, pembe, şarap kırmızısı ve siyah renkli alternatiflerinden tarzınıza uygun olanı dolabınıza ekleyebilirsiniz. Öyleyse bu elbise ile son derece trend bir görünüme sahip olmaya ne dersiniz?

2. Bir yandan güneşin zararlı ışınlarından korunurken bir yandan şıklığın tadını çıkarın

Aksesuarların kombinlere bambaşka bir hava kattığının herkes farkında. Öyleyse kaliteli bir güneş gözlüğüne ne dersiniz? Nilu Moda Kadın Siyah Cat Eye Güneş Gözlüğü sayesinde oldukça havalı bir görünüm kazanırken modelin UV400 koruması ile gözlerinizi de parlak ışıklardan koruyabilirsiniz. Siyah renginin kurtarıcılığını gözlüğü aldıktan sonra çok net bir şekilde fark edebilirsiniz. Yine de modelin üç farklı renk alternatifi arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Tarzınıza bambaşka bir imaj katacak cat eye güneş gözlüğünüzü asla yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize eminiz.

3. Blazer ceketsiz asla!

Blazer ceketler, sizi sıcak tutmanın yanı sıra şık olmanızı da sağlayan havalı parçalardan. İş yerine giderken profesyonel bir görünüm, çılgın bir gecede ise siyah elbisenizin üzerine giydiğinizde de oldukça havalı bir imaj çizmenize olanak tanır. İsterseniz günlük hayatınızda giyip bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Ashley Büyük Beden Uzun Gold Düğmeli Siyah Blazer Ceket'i aldığınızda modelin kullanıcılar tarafından neden bu kadar olumlu yorumlar aldığını siz de anlayacaksınız. Ceketi gold detaylı aksesuarlar ve havalı bir güneş gözlüğü ile tamamlayıp göz kamaştırabilirsiniz.

4. Tıkır tıkır bir şıklığa ne dersiniz?

Her adımda duyduğunuz topuk tıkırtısı sayesinde ne kadar şık olduğunuzu hissetmeye hazır mısınız? Oliser Ince Topuklu Siyah Klasik Topuklu Ayakkabı, istediğiniz ortamda size rahatlıkla eşlik eder. Kot pantolonlarınızın altında bile oldukça şık duran görüntüsü sayesinde ayakkabıyı istediğiniz her an rahatlıkla giyebilirsiniz. Modelin zamansız tasarımı sayesinde kendinizi hiçbir zaman demode hissetmeyeceksiniz. Siyah rengin kurtarıcılığına kendinizi bırakın, bu ayakkabılar sizi istediğiniz şekilde taşıyacak. Modele dolabınızda bir kere yer verdikten sonra "Neden daha önce almadım ki?" diyeceğinize eminiz.

5. Dönem filmlerinden fırlamış gibi efil efil çiçekli elbiseler

Sıcak yaz günlerinde dışarı çıkarken ne giyeceğinizi bir türlü bulamıyor musunuz? İşte, aradığınız o parça: SheIn Kadın Çiçekli Yazlık Bohem Elbise. Minik çiçek detayları, büzgülü ve fiyonk detaylı yakası ile eşsiz ve göz alıcı bir elbise. Modeli ister spor ayakkabıyla ister sandaletlerle giyin, her defasında üzerinizde duruşuna hayran kalacaksınız. Eski dönemlerde de trend olan ve günümüzde popülaritesini yeniden kazanan çiçekli elbiselerden siz de en az bir tane dolabınıza eklemelisiniz. Sanki bir peri masalından fırlamış gibi hissetmek bu kadar kolay!

6. Çok amaçlı bir gömlekle tarzınızı siz belirleyin

Ekru tonlarındaki gömleklerin kurtarıcı etkisini herkes bilir. İşe, şık bir akşam yemeğine ya da toplantıya giderken hemen üzerinize geçirirsiniz ve şıklığınızdan ödün vermezsiniz. Bununla sınırlı kalmayıp stilinize biraz hayal gücü katsanız nasıl olur? Gömleğinizi sadece etek veya pantolonunuzun içine kıvırarak giymek zorunda değilsiniz. Biraz daha özgürleşin! Gömleğinizin düğmelerini açıp kombininizin üzerine giyin ya da uçlarını bağlayın. Hatta ortadan yalnızca bir veya iki düğmesini ilikleyerek de farklı bir tarz yaratabilirsiniz. Tamamen size kalmış! DeFacto Plaj Kıyafeti'nin bol kesimi ile istediğiniz kombinleri rahatça yapabileceksiniz.

7. Sonbaharda etek şıklığı sizinle olsun

Sonbaharda pantolon giymekten sıkıldınız mı? VILA Viril Pencil Hw Knit Etek dolabınızdaysa hiç dert etmeyin. Yüksek bel kalıplı ve midi boy model hem şık tasarımı hem klasik kesimi ile modaya her zaman çok uygun. Eteğin iki farklı renk seçeneği arasından dolabınıza en çok yakışan rengi alıp giymeye başlayabilirsiniz. Esnek yapısıyla hareketinizi kısıtlamayan model sayesinde şık görünürken konforunuzdan ödün vermeyeceksiniz. Eteği farklı parçalarla kombinleyerek farklı stiller elde edebilirsiniz. Kombinlerinizi yaptıktan sonra herkesin hayranlık dolu bakışlarının üzerinizde olmasının tadını çıkarabilirsiniz!