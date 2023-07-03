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Sizin de başınıza gelebilir! Tatil planı yapanlar bu tuzağa dikkat: Parça parça binlerce TL'sini kaptırdı

03.07.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil planı yapanlar dolandırıcılara dikkat! Bungolov dolandırıcıları ilan verip türlü yalanlarla vatandaşlardan para topluyor. Bir çetenin tuzağına düşen Efe Yavuz ve ailesinin tatil planı da dolandırıcılar sayesinde kabusa dönüştü. Dolandırıcılar ailenin parça parça 10 bin 600 TL'sini aldı.

Sizin de başınıza gelebilir! Tatil planı yapanlar bu tuzağa dikkat: Parça parça binlerce TL'sini kaptırdı

Bayramda yola çıkılmaz deyip tatil planlarını erteleyenler dikkat! Dolandırıcılar güya kiralık bungolov ilanı verip türlü yalanlarla para topluyor. O çetelerden biri İstanbul'da bir aileyi dolandırdı. Sapanca'da tatil hayali ise kabusla bitti.

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PARÇA PARÇA 10 BİN 600 TL ALDILAR

Aklına gelmeyen başına geldi. Tatil için biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdı. Efe Yavuz ve ailesi, rüya gibi bir tatil yapmak istemişti ama tatilleri daha başlamadan kabusa dönüştü. Bungolov dolandırıcılarına denk geldiler ve parça parça 10 bin 600 TL gönderdiler. Dolandırıcılar açıklama kısmı yanlış yazmışsınız deyip aldıkları 3 bin TL'yi tekrar gönderttiler. Yetmedi o evi kaçırdınız deyip başka bir ev için bir kapora daha aldılar. O dolandırıcılar parayı aldıktan sonra rezervasyonu iptal etmek istedi, Yavuz da paramı geri verin dedi. Bunun üzerine onu her yerden engellediler.

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"HOŞUMUZA GİTTİ, ONU DA YATIRMIŞ OLDUK"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Yavuz şunları ifade etti:

"Bir tatil yapalım dedim bu bungolov evlerinde, hiç böyle bir şey olacağı aklımıza gelmedi. Fiyatın yüzde 40'ını kapora, 3 bin TL'yi de depozito olarak yatırmanız lazım dediler. O para size tekrar iade olacak siz açıklamayı doğru yazın gönderin dediler. Sizi başka bir eve yönlendireceğiz dediler, onun kaporası 6 bin TL... Hoşumuza gitti, onu da yatırmış bulunduk. Yarım saat bekledim kimse dönüş yapmadı."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık tatil bungolov evleri

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