Sizler için derledik: İşte 1000-1500 TL arası en iyi 10 akıllı telefon!

Telefon fiyatları arasında kaybolup gidiyor musunuz? Akıllı telefon önerileri mi arıyorsunuz? O zaman akıllı telefon sahibi olmanın gittikçe güçleştiği günümüzde size iyi bir haberimiz var. Biz sizin yerinize en ince detayına kadar araştırdık ve 1000-1500 TL arası en iyi akıllı telefonlar listesini sizler için hazırladık. MEİZU NOTE 9 Meizu'nun ülkemizde satışa çıkan ve fiyat/performans oranıyla öne çıkan akıllı telefonu Meizu Note 9 listemizin ilk sırasında yer alıyor. 6,2 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Meizu Note 9, işlemci tarafından ise Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemciye 4GB RAM eşlik ediyor. Meizu Note 9 tam 48 MP çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip. Bu da çok yüksek kaliteli fotoğraflar demek oluyor.

Fiyat: 1.499 TL XİAOMİ REDMİ NOTE 8 Xiaomi Redmi Note 8 satış rakamlarıyla Xiaomi'nin yüzünü epey güldürdü. Sahip olduğu özelliklere rağmen oldukça düşük bir fiyatla gelen Xiaomi Redmi Note 8, kamera yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Zira Xiaomi Redmi Note 8'in tam 4 adet arka kamerası bulunuyor ve bu arka kameralardan biri 48 MP çözünürlüğünde. 4000 mAh değerindeki batarya da cabası. Ancak Xiaomi Redmi Note 8 fiyat konusunda ortalama 30 liralık bir handikap ile geliyor.

Fiyat: 1.507-1.535 TL arası

HUAWEİ P SMART 2019 Huawei P Smart 2019 kullanıcılarına 6,21 inç büyüklüğünde IPS bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde. Fakat, Huawei P Smart 2019 işlemcisiyle öne çıkıyor. Bu yönden 1500 lira altı oyun oynayacak bir akıllı telefon arayanlar için özellikle tercih edilesi bir model. Huawei P Smart 2019, Kirin 710 işlemcisi ile performans testlerinden rakiplerine göre daha yüksek puanlar almayı başarıyor.

Fiyat: 1.479-1.499 TL arası GENERAL MOBİLE GM9 PRO General Mobile GM9 Pro kamerasıyla oldukça dikkat çekici. Zira bu kamera, dünyanın en büyük mobil kamera test ekibi olarak kabul edilen DxOMark'tan 90 puan almayı başardı. Bu 1500 TL altı bir akıllı telefon için oldukça iyi bir puan. Ayrıca telefon sadece kamerasıyla değil sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi ve 4GB RAM'yle de iyi bir performans sunuyor.

Fiyat: 1.318-1.489 TL arası SAMSUNG GALAXY M20 Samsung'un yüksek satış rakamlarına ulaşan telefonu Samsung Galaxy M20 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listemize teşrif ediyor. Özellikle 5000 mAh'lik bataryası Instagram'da WhatsApp'ta uzun süre takılmanıza imkan sağlayan akıllı telefon, f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamerası ile güzel mi güzel fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor. Her iki güzel özellik tek bir telefonda buluşmuş desek yanlış olmaz.

Fiyat: 1.228- 1.369 TL arası

XİAOMİ REDMİ 8 Xiaomi'nin fiyat performans oranı yüksek bir telefonu listemizin sıradaki konuğu oluyor. Xiaomi Redmi 8 tam 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bu batarya sayesinde neredeyse 3 gün kullanım süresi vadeden akıllı telefon, arka tarafında da çift kamera düzenine yer veriyor. Özellikle 'Aman şarjım hemen bitmesin uzun kullanayım' diyenler için Xiaomi Redmi 8 iyi bir seçenek.

Fiyat: 1.219-1.399 TL arası HONOR 10 LİTE Honor 10 Lite, üst segment abisi Honor 10'un daha mütevazi özelliklere sahip olan modeli. Ancak bu Honor 10 Lite'ı kötü bir akıllı telefon yapmıyor. Huawei üretimi Kirin 710 işlemciye sahip olan Honor 10 Lite, çift kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 MP çözünürlüğünde bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu kamera yapay zekaya da imkan tanıyor.

Fiyat: 1.395-1.499 TL arası OPPO A5S Ülkemizde bir süredir faaliyet gösteren OPPO'nun giriş/orta seviye akıllı telefonu OPPO A5s, damla çentikli ekrana sahip. Çift arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapan akıllı telefon, gücünü ise 4230 mAh'lik bataryasından alıyor. OPPO A5s ile uzun kullanım sürelerine ulaşmak mümkün.

Fiyat: 1.359-1.499 TL arası